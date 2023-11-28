В Татарстане насчитывается более 274,5 тысячи инвалидов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день проживает более 274,5 тысячи инвалидов — это 6,9% населения региона. Об этом на брифинге в кабмине рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Из общего числа инвалидов в Татарстане 17 225 человек — это несовершеннолетние. Доля таких лиц в детском населении региона — 2%.

Эльмира Зарипова напомнила, что в начале следующего месяца в Татарстане пройдет декада инвалидов. Она продлится с 1 по 10 декабря.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Кабмин Татарстана утвердил документ о проведении в первой декаде декабря 2023 года мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов, в октябре. Республиканские органы исполнительной власти должны были до 6 ноября разработать их план.



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Татьяна Демина