Владимир Путин: «Мы никому не позволим делить Россию»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Президент России Владимир Путин считает, что страну хотят «расчленить и разграбить». Об этом он сказал на пленарной сессии Всемирного русского народного собора.

— Любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна, — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что страна сражается не только за свободу России, но и всего мира.

скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

— Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен, — заключил Путин.

В начале октября российский лидер Путин заявил, что Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции. Он посоветовал западным коллегам «протереть глаза». Также он уточнил, что перед Россией стоит задача строительства нового мира.

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Айрат Назипов