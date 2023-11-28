Молоко — вылить, коров — под нож: беспрецедентная вспышка бруцеллеза в Татарстане покосила 5 000 голов КРС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в лидирующей по надоям молока агрофирме «Тукаевский» Атнинского района Татарстана выявлен крупный очаг бруцеллеза. В хозяйстве-рекордсмене такого не было никогда за всю его историю. По правилам, надо ликвидировать все поголовье крупного рогатого скота — более 5 тысяч голов. При этом часть туш придется отправить на специальную переработку в Дагестан. Не помогло даже то, что все коровы промаркированы, а производство автоматизировано — опасные бактерии могли попасть в стадо при транспортировке либо от человека.

«Агрофирма производила больше молока, чем все остальные в районе»

Карантин в агрофирме «Тукаевский» объявили 24 ноября, когда был официально подтвержден факт заражения КРС бруцеллезом. В здешних фермах насчитывается 5 456 голов скота, в их числе сухостойные коровы, нетели и телята. Число же дойных коров превышает 2 тысячи голов. Каждый день в хозяйстве производили 60 тонн молока. Это 17% от всего производимого в Атнинском районе сырья и один из лучших показателей в Татарстане. Теперь все молоко дезинфицируется с помощью специального раствора и идет на утилизацию, то есть попросту сливается. А коровы пойдут под нож.

Для Атнинского района — это очень серьезная потеря, признался начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Атнинского района Ленар Самигуллин: «Агрофирма производила больше молока, чем все остальные в районе. Они были на первом месте по надоям. К большому нашему сожалению, очаг заражения бруцеллезом в «Тукаевском» подтвердился. Сначала было подозрение, но сейчас это точная информация. Объявлен карантин. Теперь мы делаем все возможное, чтобы инфекция не распространилась на другие хозяйства. Мы регулярно берем анализы в других хозяйствах. Пока все хорошо, анализы не подтвердились, как бы не сглазить», — сказал он.



Начальник управления подчеркнул, что это первый в районе случай заражения инфекцией в таких крупных размерах. Само хозяйство «Тукаевский» работает уже с 90-х годов, его территория находится в самом селе Большая Атня, производство на фермах было высокотехнологичным, оно полностью автоматизировано, но, к сожалению, и это не спасло, посетовал Ленар Самигуллин.



Бруцеллез — инфекционное заболевание, которое вызывается различными видами бруцелл. Эти бактерии поражают опорно-двигательную и нервную системы, а также особую соединительную ткань, клетки которой выстилают, поддерживают и защищают селезенку, лимфатические узлы и некоторые другие органы. Для человека болезнь очень опасна. Она развивается постепенно и может поражать практически все органы и системы от сердца, легких, пищеварительной системы до опорно-двигательного аппарата, нервной и лимфатической систем.

«Среди дойных коров есть и незараженные особи, но...»

Как рассказали «Реальному времени» в Главном управлении ветеринарии Кабинета Министров РТ, приняты все необходимые меры, чтобы инфекция не распространилась. Как рассказал заместитель начальника главного управления Габдулхак Мотыгуллин, заражен не весь скот, однако ликвидации подлежит все поголовье.

— Часть КРС признана инфицированной — такой скот сейчас отправляется в аттестованный мясокомбинат. Он находится в Дагестане. Другая часть считается условно здоровой — они будут отправлены в убойный цех, который находится в самой Атне. Это мясо не будут отправлять в свободную реализацию, а отправят в колбасный цех. Здесь мясо пройдет необходимую термическую обработку. При высоких температурах бактерии бруцеллы очень быстро погибают, — рассказал Мотыгуллин.

Что касается источников заражения, то ими могло стать все что угодно. Бактерии бруцеллы переносят и сами люди, и техника, и завезенный скот.



— Сейчас все хозяйства работают через систему «Меркурий», поэтому очень легко отследить все передвижения скота. Фактов завоза скота без документации в этом хозяйстве не выявлено, — сообщил заместитель управления.

Молоко из агрофирмы «Тукаевский» больше не вывозится. Его просто-напросто выливают, предварительно обезопасив.

— Среди дойных коров есть и незараженные особи, но и в этом случае нельзя отправлять молоко на реализацию. Когда выявлен бруцеллез, уже неважно, заражена корова или нет, все равно молоко реализовывать запрещается, — подчеркнул Габдулхак Мотыгуллин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Поголовье агрофирмы будет полностью ликвидировано. В перспективе, когда все поголовье КРС пойдет на мясо, когда будут проведены все мероприятия по дезинфекции, когда пройдет определенное время, можно будет закупать новый скот.

В соседнем районе ввели закрытый режим на всех фермах

Соседний с Атнинским Арский район уже сейчас принял все меры предосторожности. После факта выявления очага прошли экстренные заседания с участием фермеров и всех ответственных лиц под руководством главы района. Было принято решение ввести закрытый режим во всех фермах. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Арского района Ленар Абдуллин:



— Раньше введение закрытого режима носило рекомендательный характер, теперь же это будет обязательным. Такое практиковалось на свинофермах и птицефабриках. Сейчас же будет касаться и всех ферм КРС. Фермеры и сами понимают важность таких ограничений



Сейчас на всех фермах проходит строгая проверка, запрещено пускать чужую технику, все сотрудники проходят дезинфекцию, кроме того, все работники ферм будут проходить медосмотр и вакцинироваться от бруцеллеза.



— На старых фермах, к сожалению, нет дизбарьера. Он имеется только в современных комплексах. И те можно сосчитать по пальцам. Сейчас же, когда инфекция подошла так близко, многие районные агрофирмы планируют поставить у себя дизбарьер как можно скорее, — рассказал начальник районного управления.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще одно важное решение, принятое на местном экстренном заседании, — полный запрет на ввоз из Атнинского района молока, мяса и скота.