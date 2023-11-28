В Татарстане выросло число взрослых и детей, впервые признанных инвалидами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 1 января по начало ноября 2023 года инвалидами признали более 16 тысяч совершеннолетних граждан и 3 тысячи детей. Цифры оказались больше, чем за десять месяцев прошлого года, сообщила на брифинге в кабмине замруководителя по экспертной работе Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону Ольга Пузанова.

— Согласно статистике, на 1 ноября 2023 года признаны инвалидами впервые 16 342 человека — это почти на 3 тысячи с лишним больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это старше 18 лет. Детей признано инвалидами 3 064 человека — это почти на 400 с лишним человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказала она.

По ее словам, 35,2% в структуре причин, по которым совершеннолетних татарстанцев признали инвалидами, приходится на онкологию. На втором месте болезни системы кровообращения — 27,2%. На третьем месте болезни костно-мышечной системы — 17,3%.

— Среди детей, к сожалению, на первое место выходят заболевания психического расстройства и расстройства поведения — более 32%. На втором месте болезни нервной системы — 18,3%, на третьем — врожденные аномалии, 13,7%. Вот такая ориентировочная статистика у нас есть приблизительно на конец года, — сообщила Ольга Пузанова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова напомнила, что в регионе на сегодняшний день насчитывается более 274,5 тысячи инвалидов — это 6,9% населения региона. Из них 17 225 человек — несовершеннолетние.

Из общего числа инвалидов в Татарстане 17 225 человек — это несовершеннолетние. Доля таких лиц в детском населении региона — 2%.



В начале зимы в Татарстане пройдет декада инвалидов. Она продлится с 1 по 10 декабря.



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Татьяна Демина