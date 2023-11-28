Песня группы «Аигел» занимает второе место в топ-10 мирового Shazam
Трек «Пыяла» дуэта «Аигел» занимает второе место в мировом рейтинге приложения распознавания музыки Shazam. Песня уступает лишь треку Surround Sound в исполнении JID, убедилось «Реальное время».
Песню «Пыяла» включили в нашумевший сериал «Слово пацана». Всего в кинокартине восемь серий. Зрители увидели четыре из них.
В группе «Аигел» состоят артистка из Набережных Челнов Айгель Гайсина и музыкант из Санкт-Петербурга Илья Барамия. Дуэт был создан в 2016 году.
Напомним, в сентябре 2021 года Айгель Гайсина рассказала «Реальному времени» об особенностях татарского языка. Она назвала его «очень вместительным» и отметила, что «на нем классно писать панчи».
В сентябре на втором фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» самым ожидаемым сериалом признали «Слово пацана». Второе место занял сериал режиссера Дарьи Мороз «Секс. До и после». Его же признали открытием «Нового сезона». Тройку лидеров замкнул проект Карена Оганесяна «Черное облако».
Действие сериала «Слово пацана» происходит в 1990-х годах. Он посвящен казанским ОПГ. В проекте принял участие известный российский актер Иван Янковский.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым