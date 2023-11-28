Песня группы «Аигел» занимает второе место в топ-10 мирового Shazam

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта shazam.com

Трек «Пыяла» дуэта «Аигел» занимает второе место в мировом рейтинге приложения распознавания музыки Shazam. Песня уступает лишь треку Surround Sound в исполнении JID, убедилось «Реальное время».

Песню «Пыяла» включили в нашумевший сериал «Слово пацана». Всего в кинокартине восемь серий. Зрители увидели четыре из них.

В группе «Аигел» состоят артистка из Набережных Челнов Айгель Гайсина и музыкант из Санкт-Петербурга Илья Барамия. Дуэт был создан в 2016 году.



Напомним, в сентябре 2021 года Айгель Гайсина рассказала «Реальному времени» об особенностях татарского языка. Она назвала его «очень вместительным» и отметила, что «на нем классно писать панчи».

В сентябре на втором фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» самым ожидаемым сериалом признали «Слово пацана». Второе место занял сериал режиссера Дарьи Мороз «Секс. До и после». Его же признали открытием «Нового сезона». Тройку лидеров замкнул проект Карена Оганесяна «Черное облако».



Действие сериала «Слово пацана» происходит в 1990-х годах. Он посвящен казанским ОПГ. В проекте принял участие известный российский актер Иван Янковский.

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Айрат Назипов