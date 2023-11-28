Скончалась народная артистка Татарстана Наиля Гараева

Во вторник, 28 ноября, на 84-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая Наиля Гараева.



— Наиля Гараева была одной из самых ярких актерских индивидуальностей татарского национального театра. Выдающаяся актриса занимала достойное и значимое место среди театральных корифеев, являлась олицетворенной историей прославленного коллектива Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала, — сказано в сообщении театра.

Артистка родилась 18 ноября 1940 года в Казани. В 1961 году окончила студию при Большом драматическом театре имени Качалова и была принята в труппу Татарского академического театра.

За более чем 60 лет работы в театре создала более 100 разноплановых, разнохарактерных ролей в спектаклях мировой, русской и татарской классики. Она играла в спектаклях «Зубайда — дитя человеческое», «Приехала мама» Ш. Хусаинова, «Если улыбнется счастье» Х. Вахита, «Айдын» Д. Джаббарлы; «Не бросай огонь, Прометей!» М. Карима и др.

Гараева была удостоена наград: «Народный артист Республики Татарстан» — 1976; «Заслуженный артист Российской Федерации» — 2010; Лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая — 1967; Орден «Дружбы» — 2000; Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» — 2015; Орден «Дуслык» — 2020.

Прощание с Наилей Гараевой состоится 29 ноября в 10.00 перед мечетью Марджани (ул. К. Насыри, 17).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко