ПФО в 2023 году снизил сбор зерна на 14% — до 31 млн тонн

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангае

В Приволжском федеральном округе (ПФО) в 2023 году снизили сбор зерна в бункерном весе на 14% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Нижегородстат.



В Татарстане собрали 3,7 млн тонн зерна, в Оренбургской области — 3,3 млн, в Пензенской области — 3,26 млн, в Башкирии — 3,18. Лидером стала Саратовская область — здесь собрали 5,7 млн тонн.

Более 2 млн тонн зерна собрали в Самарской области, Нижегородской области и в Мордовии. Однако только два последних региона увеличили урожай в сравнении с прошлым годом — на 23% и 17% соответственно.

realnoevremya.ru/Алексей Вангае

На полях Татарстана в плохом состоянии находится 22% озимой пшеницы и 18% ржи, а в хорошем — 64% и 74% соответственно. Так, с начала ноября число полей, на которых не было всходов, сократилось на 11%.

Напомним, в конце прошлого месяца Марат Зяббаров заявлял, что в Татарстане чуть менее половины посеянных озимых культур находится в плохом состоянии, однако судить о ситуации будут только весной 2024 года.

Восстановление всего комплекса сельхозтехники в Татарстане к следующему сезону оценили в 5,6 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко