В Татарстане зарегистрировано более 292 тысяч самозанятых

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

По состоянию на 1 ноября 2023 года на территории Татарстана осуществляют свою деятельность 292 500 самозанятых. Об этом на пресс-конференции, посвященной исполнению бюджета, рассказала заместитель министра финансов республики Алла Анфимова.

Как уточнила замглавы Минфина, относительно прошлого года рост самозанятых в регионе составил 33%, или 72,3 тысячи человек.

По словам Анфимовой, количество граждан, работающих на себя и выплачивающих налог на профессиональный доход (НПД), на этот же период в 2022 году достигало 220 тысяч.

realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

Напомним, в начале этого месяца аналитическая служба сети FinExpertiza сообщала о том, что численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых, на территории Татарстана в сентябре 2023 года достигла 893,7 тысячи человек. По данным специалистов, она увеличилась за год на 54,6 тысячи человек.

Таким образом, республика оказалась на 54-м месте в рейтинге российских регионов по количеству людей, занятых в МСП. При росте в 6,5% общее число таких граждан в Татарстане достигало 893 709, из которых 284 919 — числились самозанятыми.



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Максим Кокунин