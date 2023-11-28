Крупнейшим источником доходов бюджета Татарстана за 10 месяцев стал налог на прибыль — 146,9 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Крупнейшим доходным источником консолидированного бюджета Татарстана за десять месяцев текущего года стал налог на прибыль, удельный вес которого составил 38,2% (146,9 млрд рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года его рост составил 3,5 млрд рублей, или 2%. Об этом на пресс-конференции, посвященной исполнению бюджета, рассказала замминистра финансов республики Алла Анфимова.

Поступления по налогу преимущественно сложились в следующих областях экономики: в нефтегазовом комплексе — 46,5 млрд рублей (31,6%); в химическом и нефтехимическом производстве 19,5 млрд рублей (13,3%); в торговле — 15 млрд рублей (10,2%); в кредитных организациях — 5 млрд (3,4%); транспорт, связь и информатизация — 4,8 млрд (3,3%); прочая финансовая деятельность — 4,5 млрд (3,1%); строительство — 4.2 млрд (2,8%); машиностроение — 4 млрд (2,7%); производство продуктов питания — 3,7 млрд (2,5%); прочее производство — 3,7 млрд (2,5%); энергетика — 3,1 млрд (2,1%).

Всего же за десять месяцев текущего года с территории Татарстана мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме чуть более 1 трлн рублей. В том числе 633 млрд (62%) поступили в федеральный бюджет, а 384,7 млрд (38%) — в консолидированный бюджет республики.

Основная сумма налогов в размере свыше 96% сформирована за счет следующих источников:

налог на прибыль организаций — 38%;

налог на доходы физических лиц — 28%;

налог на имущество организаций — 10%;

акцизы — 9%;

налоги на совокупный доход — 6%;

неналоговые доходы — 5%;

земельный налог — 2%;

транспортный налог — 1%;

прочие налоги — 1%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по объемам налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстан занял шестое место в рейтинге российских регионов.

На первом месте расположилась Москва (3,4 трлн рублей), следом за ней идет Санкт-Петербург (912,6 млрд рублей), и замыкает тройку лидеров — Московская область (908,2 млрд рублей). За ними расположились Краснодарский край (414,1 млрд рублей) и Свердловская область (405,1 млрд рублей).

Вместе с этим Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа.

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Максим Кокунин