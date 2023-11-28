«По духу все татары одинаковые. То, что есть проблемы с языком, — мы это поправим!»
Рустам Минниханов позвал «боевых» и «паркетных» соотечественников расширять бизнес на малой родине
«Когда все сгорело, было тяжело. К нам сразу приехали из Татарстана и стали оказывать помощь. Тогда мы поняли, что Татарстан не бросит, и весь мусульманский мир начал помогать», — еле сдерживала эмоции погорелец татарской деревни Юлдус в Курганской области Эльвира Миннегараева. О страшном пожаре, уничтожившем 228 домов в зауральской деревне, вспоминали сегодня на форуме «Деловые партнеры Татарстана» как о трагедии, сплотившей бизнесменов-мусульман. В ходе него глава республики призвал предпринимателей открывать бизнес на малой родине, а первые «переселенцы» начали заходить в гости в АИР. За ходом форума наблюдала корреспондент «Реального времени».
«Если есть проблемы с языком — поправим, подтянем, подучим»
Если предприниматель-татарин не знает татарского языка, это мешать ведению бизнеса в республике не может и не должно. Такой месседж прозвучал сегодня на Международном форуме «Деловые партнеры Татарстана», проходившем в Казани в шестнадцатый раз. Причем сигнал соотечественникам расширять работу на родине последовал от раиса республики Рустама Минниханова.
«Татарин — не только тот человек, который может говорить по-татарски, — заявил он. — Так получилось, что кто-то вырос где-то, был военным… Но по духу все татары — одинаковые. То, что есть проблемы с языком, — мы это поправим, подтянем, подучим!» — заверил он, давая понять, что языковый барьер в бизнесе уходит в прошлое. «Вот Анвар у нас тоже «паркетный» татарин», — пошутил он, имея в виду Анвара Аминова, предпринимателя и председателя Совета общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Алтайского края», который говорит на русском, но заботится о родине.
И таких немало. «Время было такое — на язык возможностей не было. Сегодня такие возможности есть. Мы готовы оказать всяческое содействие, — отметил Рустам Минниханов. — Ну может, мы с вами далеко не уйдем, но подрастающее поколение, наши дети и внуки, они, конечно, язык матери должны знать. Это наш долг — дать им хорошее образование, знание языка. А остальное у татар заложено в генах — любовь к родителям, труду, религии, что надо поддерживать».
«Страна у нас большая, татар очень много»
Впрочем, языковые барьеры больше не мешают при ведении бизнеса. «Страна у нас большая, татар очень много. Будет лучше, если мы будем работать вместе», — приветствовали сегодня бизнесменов с татарскими корнями. На этот раз на родину приехало рекордное количество гостей — в форуме приняли участие предприниматели из 44 регионов России и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Большой приток связан с демократичным подходом к организации форума. Как сообщил председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в Казань приехали представители трех бизнес-категорий: руководители крупных предприятий, представители малого и среднего бизнеса и самозанятые. Фактически пригласили всех, кто хотел приехать, убрав ненужный ценз. ТПП РТ, подключившаяся к проведению мероприятия, пригласила по своей линии руководителей торговых палат стран СНГ. Также на форум приехали генконсулы Ирана, Венгрии, казанского отделения консульства Белоруссии и генконсул РТ в Киргизии, которым приходится взаимодействовать с бизнесменами.
Одним словом, прямо тут, на месте, предприниматели могли «обрасти» контактами из разных государств. Из известных бизнесменов-татар Казань посетили основатель ювелирной компании «Алмаз-Холдинг» Флун Гумеров, имеющий производство в Костроме, польский татарин Михаил Адамович из «Нойтек Лоджистик Рус». В первых рядах занял место гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. Приехало немало и женщин-предпринимательниц, которые подчеркнули свою национальность тем, что украсили прическу миниатюрными тюбетейками.
«Дуслык» помогает бойцам СВО постоянно
Зачем объединяются татарские предприниматели? Предприниматель и президент самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» Фахрутдин Канюкаев сообщил, что с началом СВО фонд сосредоточился на оказании помощи бойцам на передовой, хотя изначально был создан для сохранения родного языка и культуры.
«Во время СВО предприниматели всех национальностей собрались, чтобы помочь парням, которые сражаются как львы за нашу Родину», — рассказал он. «Дуслык» стал координатором по оказанию гуманитарной помощи. За это время в Донецкую и Луганскую народные республики было отправлено десятки тонн грузов, техники, снаряжения. Помогают в этом и простые граждане, которые собирают гуманитарную помощь. «Мы своих соотечественников не бросаем», — заверил Канюкаев .
Предприниматель Анвар Аминов с Алтая завершает строительство научного центра по сохранению биологического разнообразия «Снежный барс» недалеко от поселка Усть-Муны. Центр расположится на территории его мараловодческого хозяйства «Карым». По его словам, в настоящее время в ущельях Горного Алтая осталось всего 45 особей белого барса, поэтому необходимо заняться их спасением. Для этого завершается строительство вольеров для поголовья барсов, что поможет разведению этих животных. «Когда-то наши предки жили на территории Алтая, там где обитали снежные барсы. Сейчас они в трудном положении. 45 особей всего осталось», — рассказал он. Идею строительства научного центра поддержал раис Татарстана.
Тюменский предприниматель Ринат Гайсин рискнул расширить производство в Татарстане. Он руководит предприятием «Полимерпласт» по выпуску утеплителей. В прошлом году подал заявку в АИР на открытие двух корпусов в Лаишево стоимостью около 1 млрд рублей. В конце будущего года планирует получить первую продукцию. Многодетная мама Лилия Габидова из Астрахани продолжила семейный бизнес по выпуску копченой рыбы, воблы и икры. Сейчас владеет пятью торговыми точками в городе. «Может, шестой магазин открою в Казани», — сообщила она. Линар Мансуров, директор транспортной компании «Кыргызстан-энергия» и вице-президент Татаро-башкирской организации «Туган тел», предложил открыть прямые воздушные коридоры между странами для перевозки грузов.
«Спасибо, что не бросили»
Под конец предприниматели вспомнили о страшном пожаре в зауральской деревне, беда сплотила всех бизнесменов-мусульман. Меценаты помогли построить почти 100 жилых домов на месте 228 сгоревших. В конце года ожидается заселение еще 40 домов. В общей сложности на помощь погорельцам зауральской татарской деревни было направлено 100 млн рублей, сообщил представитель уральского отделения ВТОЦ Марат Юсупов. Пожар не коснулся только школы, мечети. Представляла деревню в Казани семья погорельцев Миннегараевых.
«Когда все сгорело, было тяжело. К нам сразу приехали из Татарстана и стали оказывать помощь. Тогда мы поняли, что Татарстан не бросит, и весь мусульманский мир начал помогать», — еле сдерживала эмоции погорелец татарской деревни Юлдус в Курганской области Эльвира Миннегараева. — Мы выражаем благодарность всему Татарстану. Благодаря вам никто не остался на улице», — расплакалась пожилая женщина. По ее словам, когда началось строительство, привозили гуманитарную помощь и строительные материалы. «Наши новые дома построили очень быстро. Они красивые, теплые. Мы живем в одном из таких домов. В благодарность четверо учеников попросили Рустама Минниханова сфотографироваться с ними на память, а самим детям подарили пластиковые лыжи «Фишер» для гонок.
комментарии
Кому надо, тот сам научится.
Кому не надо - пустая трата времени.
(Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.)
Стр. 14: «Сам народ до 1917 г. противился называть себя татарами. Писатели, поэты и другие деятели, под произведениями подписывая свое имя добавляли тахаллус «аль Булгари».
"Своим упорством против всех усилий миссионеров и властей татары навлекли на себя даже настоящее гонение, о бедствиях которых хранятся у них озлобленные предания даже доселе. Епископ Лука Конашевич насильно брал их детей в свои школы, ломал их мечети ... разобрал остатки уважающихся татарами булгарских сооружений." (П.Знаменский. Казанские татары. Казань, 1910, с. 36).
"... Казанские же татары, называя себя по вере мусульманами или по происхождению булгарами, не уважают для себя названия «татарин»."
Почему-то, когда пишут сейчас в статьях про татар, никогда не упоминают, что казанские "татары" - вообще-то не татары (монголы), а булгары/поволжские болгары, пострадавшие от монгол в 13-м веке.
Выводы научной сессии:
«Современные татары по своему происхождению не имеют никакого отношения к монголам, татары являются прямыми потомками болгар, этноним татары в отношении их является исторической ошибкой». Борис Греков (1882-1953), академик, историк и общественный деятель, директор Московского института истории.
И это его вывод: "Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."
"... в "Дивану лугат ит-турки" Махмуда Кашгари, относящегося к 1072 году, как образец языка булгар приведены два песенных четверостишия, которые понятны современному читателю без всякого перевода."
"... имеется достаточно оснований утверждать, что современный татарский язык - это тот же булгарский язык, его прямое, непосредственное продолжение, мало в чем отличающийся от языка VIII-IX веков, претерпевший несущественные изменения в процессе естественного развития." (А. Каримуллин "Татары: этнос и этноним". Казань, Татарское книжное издательство, 1988). Книгу эту не издавали более 10 лет и напечатали только в период гластности.
Получается, что Г. Тукай, стихотворение которого (подстрочный перевод) ясно показывает, что он считал себя булгаром, а не "татарином" (ордынцем), писал все свои стихи на булгарском (булгар тюркИ), а не на "татарском":
"На земле российской народ мы древний и известный,
В его истории мы чисты как зеркало без пятен,
С русскими испокон веков живем мы в дружбе,
Учась друг у друга, перенимая опыт, обычаи, слова."
(Г.Тукай Эсэрлэр, т. 3. Казан, 1955, с.243.)
Но Тукаю, как и многим другим, приходилось в 20-м веке пользоваться официальным словом "татары".