«По духу все татары одинаковые. То, что есть проблемы с языком, — мы это поправим!»

Рустам Минниханов позвал «боевых» и «паркетных» соотечественников расширять бизнес на малой родине

«Когда все сгорело, было тяжело. К нам сразу приехали из Татарстана и стали оказывать помощь. Тогда мы поняли, что Татарстан не бросит, и весь мусульманский мир начал помогать», — еле сдерживала эмоции погорелец татарской деревни Юлдус в Курганской области Эльвира Миннегараева. О страшном пожаре, уничтожившем 228 домов в зауральской деревне, вспоминали сегодня на форуме «Деловые партнеры Татарстана» как о трагедии, сплотившей бизнесменов-мусульман. В ходе него глава республики призвал предпринимателей открывать бизнес на малой родине, а первые «переселенцы» начали заходить в гости в АИР. За ходом форума наблюдала корреспондент «Реального времени».

«Если есть проблемы с языком — поправим, подтянем, подучим»

Если предприниматель-татарин не знает татарского языка, это мешать ведению бизнеса в республике не может и не должно. Такой месседж прозвучал сегодня на Международном форуме «Деловые партнеры Татарстана», проходившем в Казани в шестнадцатый раз. Причем сигнал соотечественникам расширять работу на родине последовал от раиса республики Рустама Минниханова.

«Татарин — не только тот человек, который может говорить по-татарски, — заявил он. — Так получилось, что кто-то вырос где-то, был военным… Но по духу все татары — одинаковые. То, что есть проблемы с языком, — мы это поправим, подтянем, подучим!» — заверил он, давая понять, что языковый барьер в бизнесе уходит в прошлое. «Вот Анвар у нас тоже «паркетный» татарин», — пошутил он, имея в виду Анвара Аминова, предпринимателя и председателя Совета общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Алтайского края», который говорит на русском, но заботится о родине.

И таких немало. «Время было такое — на язык возможностей не было. Сегодня такие возможности есть. Мы готовы оказать всяческое содействие, — отметил Рустам Минниханов. — Ну может, мы с вами далеко не уйдем, но подрастающее поколение, наши дети и внуки, они, конечно, язык матери должны знать. Это наш долг — дать им хорошее образование, знание языка. А остальное у татар заложено в генах — любовь к родителям, труду, религии, что надо поддерживать».

«Страна у нас большая, татар очень много»

Впрочем, языковые барьеры больше не мешают при ведении бизнеса. «Страна у нас большая, татар очень много. Будет лучше, если мы будем работать вместе», — приветствовали сегодня бизнесменов с татарскими корнями. На этот раз на родину приехало рекордное количество гостей — в форуме приняли участие предприниматели из 44 регионов России и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Большой приток связан с демократичным подходом к организации форума. Как сообщил председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в Казань приехали представители трех бизнес-категорий: руководители крупных предприятий, представители малого и среднего бизнеса и самозанятые. Фактически пригласили всех, кто хотел приехать, убрав ненужный ценз. ТПП РТ, подключившаяся к проведению мероприятия, пригласила по своей линии руководителей торговых палат стран СНГ. Также на форум приехали генконсулы Ирана, Венгрии, казанского отделения консульства Белоруссии и генконсул РТ в Киргизии, которым приходится взаимодействовать с бизнесменами.

Одним словом, прямо тут, на месте, предприниматели могли «обрасти» контактами из разных государств. Из известных бизнесменов-татар Казань посетили основатель ювелирной компании «Алмаз-Холдинг» Флун Гумеров, имеющий производство в Костроме, польский татарин Михаил Адамович из «Нойтек Лоджистик Рус». В первых рядах занял место гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. Приехало немало и женщин-предпринимательниц, которые подчеркнули свою национальность тем, что украсили прическу миниатюрными тюбетейками.

«Дуслык» помогает бойцам СВО постоянно

Зачем объединяются татарские предприниматели? Предприниматель и президент самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» Фахрутдин Канюкаев сообщил, что с началом СВО фонд сосредоточился на оказании помощи бойцам на передовой, хотя изначально был создан для сохранения родного языка и культуры.

«Во время СВО предприниматели всех национальностей собрались, чтобы помочь парням, которые сражаются как львы за нашу Родину», — рассказал он. «Дуслык» стал координатором по оказанию гуманитарной помощи. За это время в Донецкую и Луганскую народные республики было отправлено десятки тонн грузов, техники, снаряжения. Помогают в этом и простые граждане, которые собирают гуманитарную помощь. «Мы своих соотечественников не бросаем», — заверил Канюкаев .

Предприниматель Анвар Аминов с Алтая завершает строительство научного центра по сохранению биологического разнообразия «Снежный барс» недалеко от поселка Усть-Муны. Центр расположится на территории его мараловодческого хозяйства «Карым». По его словам, в настоящее время в ущельях Горного Алтая осталось всего 45 особей белого барса, поэтому необходимо заняться их спасением. Для этого завершается строительство вольеров для поголовья барсов, что поможет разведению этих животных. «Когда-то наши предки жили на территории Алтая, там где обитали снежные барсы. Сейчас они в трудном положении. 45 особей всего осталось», — рассказал он. Идею строительства научного центра поддержал раис Татарстана.

Тюменский предприниматель Ринат Гайсин рискнул расширить производство в Татарстане. Он руководит предприятием «Полимерпласт» по выпуску утеплителей. В прошлом году подал заявку в АИР на открытие двух корпусов в Лаишево стоимостью около 1 млрд рублей. В конце будущего года планирует получить первую продукцию. Многодетная мама Лилия Габидова из Астрахани продолжила семейный бизнес по выпуску копченой рыбы, воблы и икры. Сейчас владеет пятью торговыми точками в городе. «Может, шестой магазин открою в Казани», — сообщила она. Линар Мансуров, директор транспортной компании «Кыргызстан-энергия» и вице-президент Татаро-башкирской организации «Туган тел», предложил открыть прямые воздушные коридоры между странами для перевозки грузов.

«Спасибо, что не бросили»

Под конец предприниматели вспомнили о страшном пожаре в зауральской деревне, беда сплотила всех бизнесменов-мусульман. Меценаты помогли построить почти 100 жилых домов на месте 228 сгоревших. В конце года ожидается заселение еще 40 домов. В общей сложности на помощь погорельцам зауральской татарской деревни было направлено 100 млн рублей, сообщил представитель уральского отделения ВТОЦ Марат Юсупов. Пожар не коснулся только школы, мечети. Представляла деревню в Казани семья погорельцев Миннегараевых.

«Когда все сгорело, было тяжело. К нам сразу приехали из Татарстана и стали оказывать помощь. Тогда мы поняли, что Татарстан не бросит, и весь мусульманский мир начал помогать», — еле сдерживала эмоции погорелец татарской деревни Юлдус в Курганской области Эльвира Миннегараева. — Мы выражаем благодарность всему Татарстану. Благодаря вам никто не остался на улице», — расплакалась пожилая женщина. По ее словам, когда началось строительство, привозили гуманитарную помощь и строительные материалы. «Наши новые дома построили очень быстро. Они красивые, теплые. Мы живем в одном из таких домов. В благодарность четверо учеников попросили Рустама Минниханова сфотографироваться с ними на память, а самим детям подарили пластиковые лыжи «Фишер» для гонок.