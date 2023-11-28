Президент России пообещал отреагировать на любое вмешательство извне

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российский президент Владимир Путин заявил, что расценит как агрессию любое вмешательство извне. По его словам, страна отреагирует на это соответствующим образом.

— Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы... Мы соответствующим образом будем реагировать, — сказал глава государства на пленарной сессии Всемирного русского народного собора.



По его словам, странам Запада «не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия».

Сегодня глава государства назвал любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь «преступлением и предательством» против всей страны. Владимир Путин пообещал не допустить раскола общества.

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Айрат Назипов