Кассация отправила дело экс-главы Тукаевского исполкома на пересмотр в суд Татарстана

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Вопрос о законности приговора бывшего главы исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова повторно оценит Верховный суд Татарстана. Такое решение было принято сегодня в Самаре, судьями Шестого кассационного суда общей юрисдикции, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Мидхат Курманов.



По словам защитника, кассационная инстанция отменила определение Верховного суда РТ от 8 августа 2023 года о частичной отмене приговора Тукаевского райсуда и направлении дела Авзалова на повторное рассмотрение по одному из эпизодов. Повторный процесс в Тукаевском райсуде не продвинулся дальше одного заседания, как подоспело решение кассации.

Как мотивировал Шестой КСОЮ свое решение, пока неизвестно.

Напомним, на скамью подсудимых Авзалова отправили осенью 2021-го по обвинению в злоупотреблении полномочиями в «Россельхозбанке» и должностными полномочиями в исполкоме района. В апреле 2023-го Тукаевский райсуд признал его виновным по двум эпизодам, но по первому освободил от наказания за сроком давности. А по второму наказал уголовным штрафом в 60 тысяч рублей.

Такой результат не устроил обе стороны. Ведь в ходе судебных прений гособвинители требовали для отставного чиновника 2 года колонии. Сам Ленар Авзалов вину отрицал, сообщая, что дело могло быть инициировано заинтересованными лицами, к примеру, неким крупным перекупщиком муниципальных земель. Версия следствия не совпадает с реальными фактами, но «задача по дискредитации» личности «следователями частично выполнена», заявлял он.

realnoevremya.ru

В Верховном суде РТ осужденный и его адвокат Мидхат Курманов настаивали на оправдании, а прокуратура — на ужесточении наказания.

На следствии ущерб по делу Авзалова оценили в 4,4 млн рублей. Статус потерпевшего получил «Россельхозбанк», муслюмовским офисом которого обвиняемый руководил в 2015—2017 годах. Претензии по первому эпизоду были связаны с выводом залогов — овчарника и зерносклада — по кредитным обязательствам старшего брата Авзалова. По версии силовиков, в 2013 году младший брат лично представил в Росреестр заявления о снятии обременений с этих объектов, в итоге имущество было продано третьим лицам, а обязательства по кредиту остались невыполненными. Однако заявил об этом банк лишь в 2020-м. По этому эпизоду суд признал Авзалова виновным, но от наказания освободил. С этим согласился Верховный суд РТ, но не согласилась кассация.

Также статус потерпевших в деле получили 17 сельсоветов района, которым, по версии обвинения, в 2018-м навязали договоры с ООО «Тукай Тепло-Газ» по оплате неоказанных услуг по обрезке и побелке деревьев. Причем после возбуждения дела директор ООО Мусанниф Ханов полностью возместил сельсоветам ущерб в 1,6 млн рублей. Еще в ходе следствия выяснилось, что у районного бюджета имелась реальная задолженность перед компанией Ханова, которую просто решили закрыть за счет поселений. Авзалову инкриминировали, что он распорядился о проведении такой оплаты из личной заинтересованности, карьеризма и желания скрыть недостатки в работе. Райсуд счел факт злоупотребления доказанным.