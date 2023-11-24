Итоги дня: Путин о развитии ИИ, обновленное представительство Татарстана в Турции, прощание с Ганиевым
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 24 ноября:
- Президент России Владимир Путин принял участие в международной конференции по искусственному интеллекту (AI Journey). Он выразил мнение, что такие технологии не заменят живых специалистов, но могут оказать им помощь. Также российский лидер считает невозможным запретить развитие искусственного интеллекта.
- В Кремле поздравили лауреатов национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта», среди которых есть специалисты из Татарстана. Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную революционному развитию технологий ИИ.
- В Казани в здании Госсовета состоялась церемония прощания с гендиректором ООО «Тепличный комбинат «Майский», депутатом Госсовета Ильшатом Ганиевым. Государственный Советник республики и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев выступил с речью. Помимо него в церемонии приняли участие министр земельных и имущественных отношений региона Фаниль Аглиуллин, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, глава парламента республики Фарид Мухаметшин и другие.
- Наблюдательный совет Университета Иннополис утвердил на должность ректора Александра Гасникова. Он известный ученый в области математики и искусственного интеллекта, профессор ВШЭ, «Сколтеха», Института проблем передачи информации. В 2016 году Гасников начал читать курс «Математика больших данных» в Университете Иннополис.
- В российских школах появятся обязательные занятия по региональной истории. Их добавят в учебный курс в ближайшее время, однако точные сроки не называются.
- В Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. профессора А.Ф. Агафонова с признаками отравления обратились восемь учеников 28-й гимназии Казани, трех из них госпитализировали. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем. Продукты, привезенные в учебное заведение, прошли перед этим лабораторные проверки и многоступенчатый контроль. Блюда готовили уже в гимназии. Специалисты выясняют причины произошедшего. Следственные органы СК России по Татарстану расследуют уголовного дело, возбужденное по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). О результатах проверки доложат председателю СКР Александру Бастрыкину.
- В Минздраве Татарстана ответили на сообщения о неизвестной инфекции в Казани, которая сопровождается длительным кашлем. Там указали, что «с точки зрения здравоохранения какого-то особенного вида инфекционной патологии мы не фиксируем сейчас».
- В Татарстане растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За 46-ю неделю зарегистрировано 16 019 случаев суммарно гриппа и ОРВИ, что выше показателей прошлой недели на 10,5%.
- Новая больница в ЖК «Салават купере» может открыться в августе 2024 года. В исполкоме обратили внимание, что сроки — ориентировочные. Как заметили местные жители, медучреждение уже начало поиск новых сотрудников. Соответствующее объявление появилось недалеко от места строительства.
- В Казани прошел семинар-совещание с представителями органов госвласти по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов. Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Павел Барышев выделил Татарстан среди 15 регионов, подчеркнув, что республика — пример для многих субъектов. Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов по реализации мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги», который составляется в рамках нацпроекта «Экология».
- Павел Барышев обратил внимание, что наполнение Волги на данный момент составляет 72%. Он также напомнил: на водной артерии действуют 11 гидрокаскадов, и обмеление, к сожалению, циклично.
- В Стамбуле состоялось открытие нового здания полномочного представительства Татарстана в Турецкой Республике и торгового дома «Татарстан». Здание представительства расположено в азиатской части Стамбула в районе Бейкоз, рядом со вторым мостом через пролив Босфор.
- Мэр Казани Ильсур Метшин объявил о реконструкции Центрального стадиона. Масштабные работы стартуют уже в декабре и должны завершиться в следующем году. Обновленная арена примет соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС.
- Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров приняла решение запретить «Рубину» регистрацию новых игроков. Санкции на казанский клуб наложили из-за расторжения контракта с футболистом Максимом Ширяевым.
- Из сектора Газа с начала операции по эвакуации доставлено в Россию более 650 пострадавших. Всего из зоны конфликта эвакуировано более 750 человек. Утром сообщалось, что за последние сутки границу сектора Газа через КПП «Рафах» пересек 101 россиянин.
- Первая группа из 13 израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа, передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста, сообщают вечером пятницы СМИ.
- Власти Молдавии приняли решение расторгнуть договоры о сотрудничестве Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии со Службой внешней разведки России (СВР) и Федеральной службой безопасности (ФСБ).
Ключевые события 639-го дня специальной военной операции на Украине:
- Российские дежурные силы ПВО пресекли в Крыму попытку совершения террористической атаки украинскими беспилотниками самолетного типа. Всего было уничтожено 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области.
- В Минобороны России сообщили, что в период с 18 по 24 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего. Все назначенные объекты поражены.
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 13 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов: Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянск Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 10 атак штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении Южной группировкой войск отражены 22 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Васюковка, Артемовск, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Успеновка и Новоандреевка Запорожской области.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей.
- Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение недели уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
- Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеМедицинаПроисшествияТехнологииСпортФутбол
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