«Рубину» снова запретили регистрировать новых футболистов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров приняла решение запретить «Рубину» регистрацию новых игроков. Санкции на казанский клуб наложили из-за расторжения контракта с футболистом Максимом Ширяевым.

— Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Рубин» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Максимом Ширяевым, установленных настоящим решением, — говорится на сайте РФС.

Остальные требования Ширяева в отношении казанского клуба в РФС не удовлетворили.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Защитник Максим Ширяев покинул «Рубин» в начале октября. За казанский клуб он сыграл два матча и не отметился результативными действиями. До этого футболист защищал цвета «Нефтехимика». Он приехал в Казань, когда «Рубин» тренировал Юрий Уткульбаев.



На прошлой неделе РФС снял запрет с «Рубина» на регистрацию новых футболистов. Такое решение приняли на заседании палаты по разрешению споров. Санкции были введены из-за ситуации с Олегом Нечаевым.

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Айрат Назипов