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Бастрыкину доложат о ходе расследования отравления детей в казанской гимназии №28

13:55, 24.11.2023 1
Бастрыкину доложат о ходе расследования отравления детей в казанской гимназии №28
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Председателю Следственного комитета (СК) России доложат о ходе расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг несовершеннолетним в Татарстане, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственные органы СК России по Татарстану расследуют уголовного дело, возбужденное по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным данным следствия, ученики гимназии №28 пожаловались на плохое самочувствие. Детям оказали медицинскую помощь. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и круг ответственных лиц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Валерию Липскому поручено доложить главе ведомства о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, сообщения об отравлении в гимназии появились вечером в четверг, 23 ноября. Как сообщили родители в социальных сетях, карета скорой помощи увезла двоих детей.

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф. А.Ф. Агафонова с признаками отравления обратились восемь учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализация понадобилась трем детям.

По факту инцидента прокуратура Татарстана начала проверку. Надзорное ведомство по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова выяснит причины и обстоятельства случившегося. Будет проведена проверка санитарных норм в образовательном учреждении. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Галия Гарифуллина
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 ноя
    Было бы очень хорошо что бы взяли на контроль это дело,а то нам родителям сказали, что золотистый стафилококк есть у всех ,и не холера же.Вот если бы холера была,то тогда наши проверяющие начали бы работать,а так обычное дело!
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