Из сектора Газа эвакуировали более 750 россиян — 650 из них уже в России

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Из сектора Газа с начала операции по эвакуации доставлено в Россию более 650 человек. Всего из зоны конфликта эвакуировано более 750 человек. Об этом рассказал директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

— За последние сутки границу сектора Газа через КПП «Рафах» пересек 101 наш соотечественник, члены их семей. Всего из зоны конфликта эвакуированы более 750 человек, — сказал он.

Сегодня в Россию была доставлена очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян. В московском аэропорту Домодедово приземлился седьмой эвакуационный рейс. На его борту находилось 103 человека, из которых 47 — дети.

По словам Охотенко, всего в Россию с момента начала эвакуации было доставлено более 650 человек, в том числе 300 детей.

Помимо этого, МЧС России продолжает доставлять гумпомощь населению сектора Газа. Авиацией ведомства доставлено уже свыше 270 тонн груза.

На этой неделе в столице Татарстана встретили семью из 10 человек — они прибыли в Казань из сектора Газа. Первую группу россиян доставили в Москву 13 ноября. Рейс со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в столицу страны через два дня. Самолет Ил-76, на борту которого находились 98 человек, приземлился в Домодедово. Самая большая группа россиян пересекла пункт пропуска «Рафах» 17 ноября. Тогда за сутки удалось эвакуировать порядка 200 граждан России и членов их семей.

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Илина Хакимова