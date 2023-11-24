В Татарстане продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Статистику озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

— За 46-неделю зарегистрировано 16 019 случаев суммарно гриппа и ОРВИ. Это несколько выше уровня предыдущей недели на 10,5%, — сказала она.

На грипп за прошедшую неделю приходился 81 случай (неделей ранее было 38). Суммарно зарегистрировано 160 случаев. За аналогичный период прошлого года в Татарстане зарегистрировали только семь случаев гриппа. Рост заболеваемости тогда фиксировался с 48-й недели.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане хотят вакцинировать против гриппа 2 421 486 человек. Это почти 60% населения.

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Айрат Назипов