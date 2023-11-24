Привезенные в казанскую гимназию №28 продукты прошли лабораторные проверки и многоступенчатый контроль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Продукты, привезенные в 28-ю гимназию Казани Департаментом питания, перед этим прошли лабораторные проверки и многоступенчатый контроль. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Блюда готовили уже в гимназии. Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего. На месте работают санитарные врачи, сотрудники лаборатории и специалисты Департамента питания. Они проводят полную проверку — от анализа продуктов до правил мытья посуды.

Также сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы в столовой. Результаты обследования пока не готовы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сообщения об отравлении в гимназии появились вечером в четверг, 23 ноября. Как сообщили родители в социальных сетях, карета скорой помощи увезла двоих детей.

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф. А.Ф. Агафонова с признаками отравления обратились восемь учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализация понадобилась трем детям.

По факту инцидента прокуратура Татарстана начала проверку. Надзорное ведомство по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова выяснит причины и обстоятельства случившегося. Будет проведена проверка санитарных норм в образовательном учреждении. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов