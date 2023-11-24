Минприроды РФ: на сегодня Волга наполнена на 72%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наполнение Волги на данный момент составляет 72%. Об этом сообщил сегодня в Казани заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев во время семинара-совещания по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов.

— Наполнение Волги сегодня, по данным Гидрометеоцентра, 72% от 100%. В ближайшее время мы на этот вопрос более проработанно ответим, потому что создана рабочая группа, привлечены научные организации и Академия наук России, — заверил он.

Заместитель министра напомнил, что на Волге действуют 11 гидрокаскадов и что обмеление, к сожалению, циклично. Например, в 2010 году река тоже сильно обмелела. По словам Барышева, проблему рассматривают в Госдуме и в Совете Федерации России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на минувшей неделе глава думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин озвучил предложения по спасению Волги: направить обращения в правительство и в Генпрокуратуру. Правительству предложено сформировать специальную комиссию по развитию водохозяйственных бассейнов Волги и Дона, а Генпрокуратуре — провести проверку правомерности деятельности в водоохранной зоне.

Еще раньше, 8 ноября, министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков выступал на заседании профильного думского комитета и призывал с экономией подходить к сбросу воды на гидроузлах Куйбышевского водохранилища. Он сообщал, что из-за низкого уровня воды в крупнейшем евразийском водохранилище высохло 70% икры рыб.

1 ноября Госдума обсудила обмеление Волги на пленарном заседании. В конце октября руководители пяти волжских регионов, включая Татарстан, обратились к президенту России Владимиру Путину из-за ситуации с обмелением Волги. Они предложили построить низконапорные гидросооружения для стабилизации уровня Куйбышевского водохранилища.

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что в республике сохраняется социальная напряженность, вызванная обмелением Куйбышевского водохранилища. Он уточнил, что из-за низкого уровня воды подходы судов к нескольким населенным пунктам были отменены раньше завершения судоходного сезона. Было и несколько инцидентов с посадкой судов на мель: 17 октября, 20 и 21 октября.

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Галия Гарифуллина, Максим Кокунин