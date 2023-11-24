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В Стамбуле состоялось открытие Полномочного представительства Татарстана

17:22, 24.11.2023 6

В Стамбуле состоялось открытие нового здания Полномочного представительства Татарстана в Турецкой республике и Торгового дома «Татарстан», сообщает пресс-служба раиса региона.

Здание представительства расположено в азиатской части Стамбула в районе Бейкоз рядом со вторым мостом через пролив Босфор. Представительство республики действует в Турции уже более 25 лет.

В церемонии открытия принял участие Генеральный консул России в Стамбуле А.В. Буравов, глава муниципалитета Бейкоз Мурат Айдын, заместитель губернатора провинции Стамбул Озлем Бозкурт Геврек.

Представительство и Торговый дом вносят существенный вклад в развитие торгово- экономических связей Татарстана. По итогам 2022 года товарооборот между Турцией и Татарстаном составил $1,2 млрд. Турецкие инвесторы открыли в Татарстане 10 заводов. Общий объем инвестиций в республику составляет порядка $2 млрд.

Раис Татарстана Рустам Минниханов 24 октября встретился с Генеральным консулом Турции Угуром Йылмазом в Казани. Он приступил к работе 1 октября, о назначении нового консула стало известно 19 октября.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 24 ноя
    Просим осветить в какую сумму обходятся нам содержание всех этих представительств, включая представительства торгово-промышленной палаты РТ, и т.д.
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    Анонимно 24 ноя
    В МИД РФ обратитесь, там вам по прошествии 1 месяца должны ответить в какую сумму обходятся содержания всех этих представительств
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    Анонимно 24 ноя
    А мид здесь причём? ау, речь о представительствах татарстана
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    Анонимно 24 ноя
    При том, не внимательно читаете новость: "В церемонии открытия принял участие Генеральный консул России в Стамбуле А.В. Буравов".
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  • Анонимно 24 ноя
    Да, и зачем нужны эти представительства)
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    Анонимно 24 ноя
    Так в тексте же написано или читать не умеете по-русски, проблемы с усвояимостью прочитанного материала? - "По итогам 2022 года товарооборот между Турцией и Татарстаном составил $1,2 млрд".
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