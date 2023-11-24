В Стамбуле состоялось открытие Полномочного представительства Татарстана

В Стамбуле состоялось открытие нового здания Полномочного представительства Татарстана в Турецкой республике и Торгового дома «Татарстан», сообщает пресс-служба раиса региона.



Здание представительства расположено в азиатской части Стамбула в районе Бейкоз рядом со вторым мостом через пролив Босфор. Представительство республики действует в Турции уже более 25 лет.

В церемонии открытия принял участие Генеральный консул России в Стамбуле А.В. Буравов, глава муниципалитета Бейкоз Мурат Айдын, заместитель губернатора провинции Стамбул Озлем Бозкурт Геврек.

Представительство и Торговый дом вносят существенный вклад в развитие торгово- экономических связей Татарстана. По итогам 2022 года товарооборот между Турцией и Татарстаном составил $1,2 млрд. Турецкие инвесторы открыли в Татарстане 10 заводов. Общий объем инвестиций в республику составляет порядка $2 млрд.



Раис Татарстана Рустам Минниханов 24 октября встретился с Генеральным консулом Турции Угуром Йылмазом в Казани. Он приступил к работе 1 октября, о назначении нового консула стало известно 19 октября.



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Маргарита Головатенко