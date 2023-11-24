К Играм БРИКС в Казани реконструируют Центральный стадион — работы начнутся в декабре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин объявил о реконструкции Центрального стадиона. Масштабные работы стартуют уже в декабре, сообщает пресс-служба мэрии.

Центральный стадион включает в себя футбольное поле, легкоатлетическую дорожку вокруг него, а также волейбольный, тренажерный залы, зал гимнастики и раздевалки. Обновленная арена примет соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС.

В рамках реконструкции рабочие заменят пластиковые кресла на трибунах и проложат новые легкоатлетические дорожки. Крышу, фасад, инженерные стены и галереи Центрального стадиона отремонтируют — стены и балки усилят прокатными элементами, обновят стены и потолки, проведут общестроительные работы. Частично реконструкция затронет и легкоатлетический манеж, где также будут заменены дорожки. Входная группа будет обновлена.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Планируется завершить работы в следующем году, чтобы стадион смог принять Игры БРИКС. Они пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Спортсменов ждут примерно из 60 стран. Среди трех тысяч спортсменов разыграют свыше 350 комплектов медалей. Всего в соревновательную программу войдут 27 видов спорта.

Центральный стадион в Казани открыли в июне 1960 года. Через два месяца на нем состоялся первый футбольный матч. Казанская «Искра» приняла на своем поле «Металлург» Каменска-Уральского. Последний раз арену реконструировали 19 лет назад.

В 2013 году на Центральном стадионе Казани состоялся легкоатлетический турнир XXVII Всемирной летней универсиады, а в 2017 году он стал одной из тренировочных площадок для сборных стран, участвовавших в Кубке конфедераций. В 2018 году стадион задействовали для подготовки к матчам чемпионата мира по футболу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ремонт Центрального стадиона планировалось начать в 2022 году. Но в ноябре того же года реконструкцию отложили на неопределенный срок. Как говорила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, проект реконструкции «очень дорогой».



До этого глава АИР рассказывала «Реальному времени», почему агентство берется за реконструкцию этого стадиона.



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Айрат Назипов