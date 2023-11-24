Новую больницу в казанском «Салават купере» планируют открыть в августе 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Новая больница в ЖК «Салават купере» может открыть свои двери в августе 2024 года. Об этом в своих соцсетях сообщили представители казанской мэрии.

При этом сотрудники исполкома уточнили — сроки ориентировочные. В здании расположатся детская и взрослая поликлиники, женская консультация, травмпункт, подстанция скорой медицинской помощи.

Как заметили местные жители, медучреждение уже начало поиск новых сотрудников. Соответствующее объявление появилось недалеко от стройки.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В феврале прошлого года власти определили участок под строительство поликлиники — медицинское учреждение будет располагаться на перекрестке улиц Нурихана Фаттаха и Наиля Юсупова. Поликлиника будет рассчитана на 750 посещений в смену.

В августе этого года депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов говорил, что поликлиника будет рассчитана на взрослых и детей. По его прогнозам, на строительство учреждения понадобится чуть больше года.

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Айрат Назипов