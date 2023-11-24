Президент России заявил о невозможности запретить развитие искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин считает невозможным запретить развитие искусственного интеллекта. Своими наблюдениями он поделился на международной конференции по искусственному интеллекту (AI Journey).

— Я убежден, что будущее не за запретами развития технологий. Это просто невозможно, запретить — невозможно, все равно будет развиваться, — подчеркнул российский лидер.

Глава государства полагает, что если ввести запрет в отношении ИИ в одном месте, то такие технологии начнут развиваться в другом. В таком случае Россия может отстать от других государств.

— Нужно следить за тем, чтобы обеспечить, безопасность и разумность применения таких технологий, — подытожил Владимир Путин.

Российский президент считает, что искусственный интеллект не заменит живых специалистов, но может оказать им помощь. По его словам, повседневное внедрение искусственного интеллекта даст людям новые возможности для профессиональной деятельности и улучшит их качество жизни. Человек может делегировать машине многие рутинные функции, а на себя взять самые сложные задачи.



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Айрат Назипов