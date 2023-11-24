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Российские силы ПВО отразили атаку 16 украинских беспилотников

07:22, 24.11.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские силы ПВО отразили атаку 16 украинских беспилотников
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российские дежурные силы ПВО пресекли в Крыму попытку совершения террористической атаки украинскими беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области, — говорится в сообщении.

Несколько дней назад в западной части акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера военно-морских сил (ВМС) Украины. Они следовали в направлении Крымского полуострова. Помимо этого, российские дежурные силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма.

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    Илина Хакимова
    Происшествия
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