Российские силы ПВО отразили атаку 16 украинских беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российские дежурные силы ПВО пресекли в Крыму попытку совершения террористической атаки украинскими беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области, — говорится в сообщении.

Несколько дней назад в западной части акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера военно-морских сил (ВМС) Украины. Они следовали в направлении Крымского полуострова. Помимо этого, российские дежурные силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма.

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Илина Хакимова