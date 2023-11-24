Минтимер Шаймиев: «Дело Ильшата Ганиева надо знать, и у него нужно учиться»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственный Советник республики и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев выступил с речью на церемонии прощания с гендиректором ООО «Тепличный комбинат «Майский», депутатом Госсовета Ильшатом Ганиевым. Он обратился к родственникам усопшего и другим собравшимся на церемонии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Провожаем уникального руководителя, обладавшего специальными знаниями. Комбинат по отдельным показателям славился и в мире. В наших климатических условиях так вести хозяйство, чтобы славиться по всему миру… Я просто поражаюсь. По своему уровню постановки дела комбинат конкурировал с огромными комбинатами России. Такие теплообменные процессы вести и иметь такие экономические показатели. Его дело надо знать, и у него нужно учиться, — передает его слова корреспондент «Реального времени».

По словам Минтимера Шаймиева, Ганиев умел добиваться своего. Например, в условиях зимы он смог обеспечить татарстанцев овощной продукцией.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Он всю жизнь занимался этим делом. Я пожелаю тому руководителю, который придет на его место, овладеть теми знаниями: технологическими процессами светообмена, воздухообмена. Он знал это дело, — добавил Шаймиев.

В эти минуты в здании Государственного совета Татарстана проходит церемония прощания с Ильшатом Ганиевым. Помимо Минтимера Шаймиева, в ней участвуют министр земельных и имущественных отношений региона Фаниль Аглиуллин, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, глава парламента республики Фарид Мухаметшин и другие.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ильшат Ганиев скончался на 70-м году жизни. В разное время он мог стать главой Бавлов и даже Зеленодольска, но до конца своих дней оставался работать на своем месте. Как он оказался на комбинате и во что превратил его за три десятилетия, вспоминает «Реальное время».

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Айрат Назипов, Галия Шакирова