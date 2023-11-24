После возможного отравления в казанской гимназии госпитализировали трех детей
В Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. проф. А.Ф. Агафонова с признаками отравления обратились восемь учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализация понадобилась трем детям.
— Пациентов в тяжелом состоянии нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе министерства.
Сообщения об отравлении в гимназии появились вечером в четверг, 23 ноября. Как сообщили родители в социальных сетях, карета скорой помощи увезла двоих детей.
По факту инцидента прокуратура Татарстана начала проверку. Надзорное ведомство по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова выяснит причины и обстоятельства случившегося. Будет проведена проверка санитарных норм в образовательном учреждении. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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