В школах России введут обязательные занятия по региональной истории

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский анонсировал обязательные занятия по региональной истории в школах страны. Их добавят в школьный курс в ближайшее время.

— Есть единый предмет «История», в рамках которого изучается история России, всеобщая история. Добавится в ближайшее время еще и региональная история, появятся обязательные часы, это большая новелла, — приводит его слова ТАСС.

Конкретных сроков собеседник не назвал.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение 5 лет. В новых учебниках истории России полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Также в материалы добавили раздел с 2014-го по сегодняшний день.

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Айрат Назипов