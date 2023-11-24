Ректором Университета Иннополис стал Александр Гасников

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ПостНаука/YouTube.com

Наблюдательный совет Университета Иннополис утвердил на должность ректора известного ученого Александра Гасникова. Об этом сообщает аппарат вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова,

Александр Гасников — ученый в областях математики и искусственного интеллекта, профессор ВШЭ, Сколтеха, Института проблем передачи информации. Является выпускником МФТИ. Он написал семь книг. В год исследователь публикует более 30 научных материалов. Общее количество работ математика в журналах и сборниках международных конференций уровня A превысило 200 статей.

— Рад видеть столь известного ученого в Иннополисе. Уверен, что с приходом Александра Владимировича роль российского ИТ-вуза в развитии российской ИТ-отрасли станет еще более значимой. Желаю успехов в подготовке востребованных специалистов во благо развития Иннополиса и обеспечения технологического суверенитета страны, — сообщил Шайхутдинов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Научно-преподавательскую деятельность Александр Гасников начал в 2005 году в МФТИ с работы на кафедре математических основ управления. С 2015 года Александр Гасников преподавал на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики и занимался научными проектами в Институте проблем передачи информации. В 2016 году Александр начал читать курс «Математика больших данных» в Университете Иннополис.

С прошлого года Александр Гасников работал заведующим кафедрой математических основ управления и лабораторией математических методов оптимизации МФТИ, а также был академическим руководителем направления прикладной математики и физики в школе ФПМИ. Перед тем как занять пост ректора Университета Иннополис, Александр заведовал лабораторией математических основ машинного обучения Института проблем и передачи информации и лабораторией многомасштабной нейродинамики для интеллектуальных систем Сколтеха, совмещая с должностью главного научного сотрудника Сколковского института науки и технологий.

— Когда я учился в МФТИ, первый ректор Университета Иннополис Александр Тормасов читал мне лекции по компьютерным наукам. А сейчас я стал его преемником в таком значимом для страны проекте, как российский ИТ-вуз. Это большая честь — возглавить научно-исследовательское направление здесь, с сильной командой ученых и талантливыми студентами со всего мира, — рассказал новый ректор.

Первый ректор Университета Иннополис Александр Тормасов покинул свой пост в начале октября. Он занимал эту должность на протяжении 11 лет. Бывший ректор решил полностью посвятить себя научно-исследовательской деятельности.



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Айрат Назипов