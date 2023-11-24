В Кремле поздравили лауреатов премии «Лидеры искусственного интеллекта» из Татарстана

В Кремле поздравили лауреатов премии «Лидеры искусственного интеллекта», среди которых — специалисты из Татарстана, сообщает пресс-служба Кремля.



— Хотел бы на нашей площадке искренне поздравить лауреатов премии «Лидеры искусственного интеллекта». А это и молодые ученые, и целые регионы, как я уже говорил, которые предлагают прорывные решения в сфере искусственного интеллекта, задают амбициозные ориентиры для движения вперед, — сказал президент России Владимир Путин.

Кроме Татарстана, среди регионов — обладателей Национальной премии за вклад в развитие искусственного интеллекта Башкортостан, Липецкая и Сахалинская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Регионам, которые наиболее успешно реализовали ИИ-решения за последние 3 года, вручали номинации «Премия регионам». В Татарстане это Радиологический дата-центр республики при РКБ.

Президент России Владимир Путин считает невозможным запретить развитие искусственного интеллекта. Своими наблюдениями он поделился на международной конференции по искусственному интеллекту (AI Journey). Глава государства выразил мнение, что ИИ не заменит живых специалистов, но может оказать им помощь.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко