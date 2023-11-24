Минприроды России: «Татарстан — субъект РФ, с которого многие регионы могут взять пример»

Представители 15 регионов России собрались в Казани, чтобы обсудить оздоровление и сохранение водных объектов и перенять успешный опыт Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Татарстан — субъект, с которого многие регионы могут взять пример», — говорил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Павел Барышев на сегодняшнем семинаре-совещании с представителями органов госвласти по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов. Мероприятие проводят по поручению вице-премьера России Виктории Абрамченко. На нем собрались представители природоохранных ведомств 15 регионов страны и чиновники федерального уровня. Участники обменялись опытом реализации задач федерального проекта «Оздоровление Волги», который ведется в рамках нацпроекта «Экология». А еще обсудили вопросы импортозамещения и, конечно же, не могли обойти стороной проблему обмеления Волги. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Попрошу эти наработки Татарстана взять за основу»

Еще до начала семинара заместитель министра природных ресурсов РФ Павел Барышев вместе с министром экологии Татарстана Александром Шадриковым осмотрели выставку, встречавшую гостей на входе в ИТ-парк им. Башира Рамеева. На ней были представлены республиканские разработки по мониторингу водных объектов.

Например, консорциум NAECO показал участникам семинара устройства, которые установлены на научно-исследовательском судне Минэкологии Татарстана «Фламинго». Напомним, корабль, построенный в 1991 году, был передан в распоряжение министерства в 1996-м, а не так давно был полностью модернизирован и переоснащен. Он был одним из первых в России, кто способен проводить масштабное гидрофизикохимическое исследование крупных водных объектов — и сегодня представляет собой уникальную плавучую лабораторию. Его задачи — исследование и мониторинг Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ.

Оборудование, как рассказали специалисты, уже опробовано в экспедициях. Оно позволяет находить сбросы сточных вод (как поверхностные, так и глубоководные), исследовать качество воды, фиксировать нарушения, измерять гидрохимические и гидрофизические показатели воды.

Также на выставке была продемонстрирована работа программного комплекса «Гидрокаскад», который предназначен для визуализации и моделирования режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Вместе с ним была представлена и геоинформационная система «Цифровая платформа отрасли экологии и природопользования».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Барышев оценил разработки, заявив, что другие регионы могут взять их за основу и учесть в новом предстоящем проекте, который будет реализовываться после завершения «Оздоровления Волги».

— Сделаны различные системы, в том числе по поручению главы Татарстана, и вы обратите внимание на них для реализации в своих регионах. Мне показали и водную составляющую, и воздух. Особенно интересен, на мой взгляд, проект где можно контролировать качество воды и подсланевых вод. Я попрошу даже эти наработки Татарстана взять за основу и учесть их в новом проекте, — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии страны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Татарстан уже много лет участвует в федеральном проекте «Оздоровление Волги», в рамках которого на территории республики была проделана масштабная работа. Она коснулась строительства и реконструкции очистных сооружений, рекультивации иловых полей и много другого. Сегодняшняя встреча также стала результатом проделанных мероприятий — ее поручила провести заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, которая в сентябре этого года посетила ряд объектов на территории республики и отметила, что подход и опыт Татарстана необходимо тиражировать по всей стране.

«Экологическое состояние Волги уже давно вызывает тревогу»

Открытие пленарной части мероприятия тоже досталось Павлу Барышеву, который начал с того, что привел статистику, связывающую все 15 регионов Волжского бассейна. По словам заместителя министра природных ресурсов, на берегах Волги живет более 60 миллионов россиян.

— Мы имеем большое сосредоточение промышленных производств и районов вокруг реки. Поэтому неудивительно, что в Волгу попадает огромное количество загрязняющих веществ. Во всяком случае больше, чем в любую другую водную артерию нашей страны. Токсичное воздействие на экосистему Волги превышает средний показатель по России в пять раз. При этом основная доля загрязнений — 83,3% — приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Еще 15% — это промышленность, 0,4% — сельское хозяйство, 1,3% — прочие отрасли, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Замглавы Минприроды России уточнил, что в целом сброс воды в водные объекты страны достигает 35,54 кубического километра в год. Из них 11,58 куб. км — загрязненные воды. Что касается Волжского бассейна, то в него поступает 10,33 куб. км в год, что составляет 29% от общего объема сбросов. Количество ежегодно поступающих загрязненных вод, по словам Барышева, достигает 4,49 кубического километра или 38% от всех загрязненных сбросов, в том числе: без очистки — 0,24 куб. км и недостаточно очищенных — 4,25 куб. км).

— Экологическое состояние Волги уже давно вызывает тревогу, поэтому в рамках национального проекта «Экология» был сформирован отдельный проект, посвященный Волге. Его основная задача сократить в 2024 году долю загрязненных сточных вод, отводимых в воду. Неочищенные сточные воды нарушают функционирование экосистемы нашей главной реки и наносят прямой ущерб здоровью населения, — говорил заместитель министра.

Акцентируя внимание на реализации проекта «Оздоровление Волги», Павел Барышев заявил, что она началась еще в 2019 году. Сегодня российские регионы, принимающие участие в этом мероприятии, «вышли на финишную прямую» и уже в 2024-м полностью завершат работу на своих объектах.

— После этого на смену ему придет новый федеральный проект, который объединит все крупные реки. Я сразу хотел бы сказать, что это не просто проект, потому что он будет объединять водные артерии всей страны. Сосредоточение, конечно же, будет на то, чтобы завершить все вопросы касающиеся Волги. Также большая нагрузка сегодня идет на реку Дон. Поэтому они будут рассматриваться в приоритете. Без обиды, но в новом проекте мы будем много внимания на них обращать, — поделился он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Деньги выделяются, а вот реализация не всегда на хорошем уровне»

Барышев заявил, что строительство и реконструкция очистных сооружений ЖКХ — одна из ключевых задач нынешнего проекта. По его словам, более 70% очистных сооружений России построены 30—50 лет назад и 80% из них требуют скорейшей и полной модернизации с изменением технологий очистки. Оставшаяся часть, как отметил Барышев, не подлежит восстановлению и должна быть построена заново.

— Отмечу, что строительство и реконструкция очистных сооружений — это самое капиталоемкое направление проекта, на долю которого приходится более 70% от общего объема средств, выделенных из федерального бюджета. Это 85 миллиардов рублей за 6 лет реализации. Эти мероприятия также софинансируются из бюджетов субъектов, а это еще порядка 12 миллиардов рублей. Кроме того, предусмотрено частичное финансирование за счет внебюджетных источников — это 14 миллиардов рублей за прошедшие 4 года. Участниками текущего проекта являются 15 регионов, примыкающих к Волге, а также Москва, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Барышева, за несколько лет реализации федерального проекта регионы, как и само правительство, сталкивались с рядом трудностей.

— За 5 лет реализации проекта мы сталкивались с рядом трудностей. Например, сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация в 2020 году, из-за которой произошли задержки поставок оборудования и строительных материалов. Нехватка рабочей силы, которая существует по сей день. Я хочу отметить, что даже в сложный период времени 2020 года, или в тот, в котором мы находимся сейчас, деньги на «Оздоровление Волги» выделяются, а вот реализация — не всегда на хорошем уровне. В 2022 году на фоне экономических санкций ситуация с поставками оборудования еще сильнее усугубилась, а также увеличилась стоимость строительных работ. В связи с этим правительство внесло изменения в нормативно-правовые акты. Например, разработало порядок изменения цены контрактов в связи с ростом стоимости строительных ресурсов. Кроме того, в 2022—2023 годы в связи с увеличением цен десяти субъектам было дополнительно выделено более 3 миллиардов рублей из резервного фонда. Это говорит только о том, что правительство небезразлично относится к оздоровлению Волги. В связи со сложившимися обстоятельствами график некоторых мероприятий был сдвинут, пришлось оптимизировать перечень еще не начавшихся мероприятий, перераспределить средства между регионами. Мы и здесь идем вам навстречу, но иногда вы, к сожалению, нет, — намекнул Барышев на некоторые российские регионы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Команда правительства Татарстана считается сильнейшей в стране»

А вот в адрес татарстанских ведомств, работающих над проектом, от Барышева были сплошь комплименты. Так, завершая свое выступление, он рассказал про рейтинг регионов, реализующих мероприятия федерального проекта.

— Что касается мероприятий по строительству очистных сооружений, то завершены работы по 94 объектам на территории 15 регионов. Хотелось бы отметить ряд регионов, которые проявили себя в реализации проектов. Мы сделали определенный рейтинг, который направим высшим должностным лицам субъектов. На первом месте Нижегородская область, которая является рекордсменом по количеству мероприятий — уже завершено 31, на четырех еще ведутся работы. На втором месте находится Самарская область — завершено семь, ведется еще одно мероприятие. У них расположен один из крупнейших комплексов, созданных в рамках проекта, с мощностью 640 тысяч кубических метров в сутки. Более мощный объект есть только в Татарстане — это очистные сооружения с мощность 650 тысяч кубических метров. Работы по модернизации ведутся в плановом режиме с 2021 года и будут завершены к концу следующего года. Масштабные работы включают строительство 33 новых объектов и реконструкцию 22 действующих. Татарстан — субъект, с которого многие регионы могут взять пример. Никаких срывов выполнения работ, исполнение всегда в сроки, помимо реконструкции сооружений на территории Казани в республике было выполнено 14 мероприятий. Коллеги, это впечатляет! Четвертой идет Московская область — рекордсмен по количеству мероприятий, проведенных без привлечения федеральных средств, — рассказал Барышев.

Рассказав про лидеров, замминистра перечислил остальные регионы в порядке их позиций: Ярославская область, Чувашия, Марий Эл, Вологодская, Ульяновская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Саратовская и Астраханская области.

Слова Барышева дополнил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько, который выступил следующим. Он оценил работу по модернизации очистных сооружений в Татарстане, попутно назвав команду правительства республики «сильнейшей в стране».

— Лучший проект может быть любым, если он реализован командой! Проекты «обречены на успех», если проектировщик чувствует себя членом команды. Я регулярно отмечаю работу заказчика, органов исполнительной власти, подрядчиков, проектировщиков и всех сопутствующих коллег. Татарстан <…> известен своей слаженной командой. Как им удалось организовать работу по таким сложным очистным сооружениям в Казани — и не только в ней! — говорил Ересько.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он обратил внимание на необходимость и эффективность плотного взаимодействия всех структур, задействованных в проекте.

— Команда правительства Татарстана считается сильнейшей в стране. Один из положительных итогов работы этой команды — успешная реализация объектов в рамках реализации проекта «Оздоровление Волги», — подчеркнул замглавы Минстроя России.

Вместе с тем Алексей Ересько сообщил, что в стране удалось наладить производство элементов для строительства очистных сооружений, несмотря на то, что антироссийские санкции поначалу вызвали сложности в этом вопросе.

— Безусловно, после введения санкций были определенные сложности. Это коснулось не только очистных сооружений, но и всех отраслей. Приняты антикризисные меры, которые дали толчок для развития производства на территории России. Сегодня мы такой серьезной проблемы не ощущаем. Налажено производство многих элементов, какие-то элементы поставляются из дружественных стран. Срывов сроков поставки нет, — сказал он, подтвердив слова Барышева.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«За 50 лет с карты Татарстана исчезло 3,1 тысячи водных объектов»

Далее выступил министр экологии Татарстан Александр Шадриков, который начал с того, что вся работа, связанная как с «Оздоровлением Волги», так и с другими проектами, должна быть четко структурирована. По его словам, это может быть сделано только при проведении диалога между властями, обществом и бизнесом. Экономика должна быть экологичной, подчеркнул глава Минэкологии республики.

— Мы не говорим только о Волге, поскольку 6,4% территории Татарстана — это водная поверхность. Всего у нас имеется 36 384 водных объекта. За 50 лет с карты региона исчезло 3 133 таких объекта. Это реальность. Мы, в принципе, должны получить фактические данные, чтобы структурировать проблемы. Как сказала Виктория Валерьевна (заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, — прим. ред.), только комплексный подход позволит получить необходимый результат. Вот к чему мы должны идти — прежде всего взаимодействие, — призывал министр.

По его словам, с 2014 года в Татарстане проведено 99 мероприятий в рамках республиканской программы — это 48 обновленных очистных сооружений стоимостью более 2 миллиарда рублей, выделенных из регионального бюджета. Самый крупный из таких объектов — биологические очистные сооружения (БОС) Казани. Их реконструкция позволит снизить негативное воздействие на 1,3 миллиона жителей столицы республики.

— На долю БОС Казани приходится 42% объема сточных вод, поступающих в водные объекты республики. При проведении реконструкции очистных сооружений используется комплексный подход, включающий рекультивацию иловых полей, — сказал Шадриков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам главы Минэкологии Татарстана, перед началом проведения каких-либо работ ученые проводят обязательные инженерные изыскания. Так, например, 36 методов и технологий было рассмотрено во время разработки плана рекультивации иловых полей.

— Перед тем, как начать выполнять техническое задание на проектирование, мы обсуждаем все с нашей наукой. Наука в Татарстане сильная — в восьми вузах республики есть экологические факультеты! Соответственно, они (ученые, — прим. ред.) нам ставят задачу — что мы должны сделать, или какие мероприятия провести, чтобы начать проектировать, — отметил Александр Шадриков.



«Надеемся, что 2024 год будет для нас более «водный»

После выступления глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков и заместитель министра природных ресурсов и экологии России Павел Барышев рассказали журналистам и о ситуации вокруг новостей об обмелении Волги. В конце октября руководители пяти волжских регионов, включая Татарстан, обратились к президенту России Владимиру Путину из-за ситуации с рекой. Они предложили построить низконапорные гидросооружения для стабилизации уровня Куйбышевского водохранилища.

Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее заявлял, что в республике сохраняется социальная напряженность, вызванная обмелением Куйбышевского водохранилища. Он уточнил, что из-за низкого уровня воды уже отменены подходы судов к нескольким населенным пунктам. Кроме того, существует риск для выполнения задач проекта «Великий Волжский путь», в котором участвуют шесть российских регионов: Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Самарская, Ульяновская и Саратовская области.

Несмотря на позицию регионов и социальную напряженность, Росводресурсы предложили увеличить расходы с Куйбышевского водохранилища в среднем до 4 800 куб. метров в секунду для наполнения Волгоградского водохранилища.

— Наполнение Волги сегодня, по данным Гидрометеоцентра, 72% от 100%. В ближайшее время мы на этот вопрос более проработанно ответим, потому что создана рабочая группа, привлечены научные организации и Академия наук России, — заверил Павел Барышев, напомнив, что на реке действуют 11 гидрокаскадов и что обмеление, к сожалению, циклично. Например, в 2010 году река тоже сильно обмелела.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

1 ноября Госдума обсудила обмеление Волги на пленарном заседании. На минувшей неделе глава думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин озвучил предложения по спасению Волги: направить обращения в правительство и в Генпрокуратуру. Правительству предложено сформировать специальную комиссию по развитию водохозяйственных бассейнов Волги и Дона, а Генпрокуратуре — провести проверку правомерности деятельности в водоохранной зоне.

— Проблема на самом деле сегодня активно обсуждается в информационном пространстве. Год был засушливый. Если мы с вами анализируем 2023-й, то надо вспомнить, что у нас есть такой показатель, как река Свияга. Она даже не вышла из берегов, соответственно, у кого-то притоки были очень маленькие. Снег очень рано ушел, как и в теплом 2022-м. Надежда была на боковые стоки, и сегодня она тоже есть. Этот вопрос очень хорошо обсуждался в Госдуме. Председатель ГД Вячеслав Володин очень глубоко проникся этим вопросом. Надеемся, что 2024 год будет для нас более «водный», — рассказал министр экологии Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Александр Шадриков также добавил, что республика уже давно отправила все свои предложения в правительство.

— Мы все свои инициативы предложили. В основном это из-за Нижней Волги, но мы понимаем, что там тоже люди! В Астрахани заявляют, что у них есть проблема с водообеспечением населения. Мы не раз выходили с предложением пересмотреть правила использования водных ресурсов. Второе — это подпорные гидроузлы. Мы не раз отмечали, что Каспий уходит и, соответственно, подпора с него нет. Куйбышевское водохранилище сейчас — основной аккумулятор. Мы все свои предложения отправляли, но повторюсь правила использования водных ресурсов должны строго соблюдаться. Это основная задача, которая должна обсуждаться рабочей группой. Вчера вот на собрании было принято решение оставить до 10 декабря выбрасываемые расходы до 4 600 кубометров в секунду, — рассказал Шадриков.

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