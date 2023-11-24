«Не можем подтвердить»: в Минздраве Татарстана прокомментировали сообщения о неизвестной инфекции в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков ответил на сообщения о неизвестной инфекции, которая сопровождается длительным кашлем. Ранее в соцсетях появилась информация, что в Казани из-за нее якобы уже много заболевших.

— Мы не можем подтвердить эти слова. Вы знаете, кашель — это всего лишь симптом. Мы чуть глубже смотрим. С точки зрения здравоохранения какого-то особенного вида инфекционной патологии мы не фиксируем сейчас, — рассказал он.

В свою очередь, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина рассказала, что новые вирусы вполне могут появиться.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Сказать, что ничего нового быть не может, очень сложно. Но вместе с тем все заболевания, которые сейчас существуют, — для них есть диагностика, для них разрабатываются тесты. Хождение какой-то инфекции на сегодня, конечно же, такого нет, — добавила она.

Любовь Авдонина напомнила, что кашель может быть симптомом какого-либо заболевания. Она призвала татарстанцев обращаться в медучреждения при ухудшении здоровья.

В июне 2023 года руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказывала, что больше половины авиарейсов прибывают в аэропорты республики из неблагополучных в эпидемиологическом отношении стран. В связи с этим есть «риск завоза той или иной инфекции».

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Айрат Назипов