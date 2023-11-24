Татарстан вошел в топ-3 регионов России по реализации мероприятий по оздоровлению Волги

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан вошел в топ-3 регионов в рейтинге российских субъектов по реализации мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги», который ведется в рамках нацпроекта «Экология». Об этом заявил замминистра природных ресурсов и экологии России Павел Барышев.

Республика заняла 3-е место.

На первом месте рейтинга — Нижегородская область, на втором месте расположилась Самарская область. После Татарстана, на 4-м и 5-м месте — Московская и Ярославская области.

— В Татарстане находится мощный объект — очистные сооружения с мощностью 650 тыс. куб. м. Работы по модернизации ведутся в плановом режиме с 2021 года и будут завершены к концу следующего года. Масштабные работы включают строительство 33 новых объектов и реконструкцию 22 действующих, — сказал замминистра.

Павел Барышев, говоря про Татарстан, подчеркнул, что с республики «надо брать пример»:



— Никаких срывов сроков. Коллеги, их результат впечатляет! — обратил внимание он.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан участвует в федеральном проекте «Оздоровление Волги». В октябре в селе Большие Кайбицы открылись биологические очистные сооружения, построенные при реализации региональной программы реконструкции объектов централизованных систем водоотведения. Помимо этого, модернизация подобного объекта ведется в нескольких районах республики.



В сентябре биологические очистные сооружения и иловые поля в Казани посетила вице-премьер России Виктория Абрамченко вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, главой Минэкологии республики Александром Шадриковым и другими официальными лицами, где ознакомилась с проводимыми там работами. Помимо этого Абрамченко побывала на набережной озера Кабан в Казани. Ее заинтересовала экосистема озера, возможности ее поддержки, а также развития.

По состоянию на конец сентября, работы по модернизации и капитальному ремонту очистных сооружений и канализаций в Татарстане были выполнены на 97%.

Работы по рекультивации иловых полей очистных сооружений в Казани, по состоянию на сентябрь, были выполнены на 54%.

В 2024 году в Татарстане на реализацию мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» выделят 2 млрд 762 млн рублей.

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Илина Хакимова, Максим Кокунин