Итоги дня: Минниханов в Казахстане, новый прокурор Татарстана, смерть Ясина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 25 сентября:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан». В Астане он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества.
- Минниханов обратил внимание, что за первое полугодие текущего года товарооборот между Татарстаном и Казахстаном показывает рост более чем на 40% и на сегодняшний день достигает $437 млн.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин, который также приехал на выставку, уже успел посетить стенд республики Татарстан, где представлено около 40 предприятий и вузов региона.
- Министр иностранных дел во временном правительстве, сформированном движением «Талибан»*, Амир Хан Моттаки прилетит в Россию для участия в московском формате консультаций по Афганистану в Казани.
- В Татарстане на участке трассы М-7 возле Набережных Челнов рано утром в понедельник произошла авария на мосту через Каму, в которой сгорели два большегруза. Последствия ДТП устраняли более 10 часов. Пробка растянулась на 15 км, практически не двигаясь. Подробности в нашем материале.
- МВД России объявило председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского в розыск по уголовной статье. Также разыскиваются первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.
- Совет Федерации РФ поддержал смену власти в прокуратурах Татарстана и Марий Эл. Ключевой пост в силовом ведомстве РТ займет зампрокурора Санкт-Петербурга Альберт Суяргулов, а действующий прокурор РТ Илдус Нафиков в скором времени пересядет в кресло прокурора соседней республики.
- Летние мероприятия в общественных пространствах Казани в 2023 году посетили 1 016 480 человек. Всего в парках прошло 1 245 бесплатных мероприятий. Обратим внимание, что в столице Татарстана за летний сезон 2023 года появилось пять новых общественных пространств.
- В Нижнекамске исполняющей обязанности начальника управления культуры города стала Инга Багавиева. А ответственным за спорт назначили Алексея Урезова.
- Российские власти намерены отказаться от индексации зарплат федеральным госслужащим в 2024 году, следует из проекта федерального бюджета на 2024 год и планового периода 2025 и 2026 годов.
- Председателем Конституционного суда России вновь станет Валерий Зорькин. Члены Совета Федерации поддержали его кандидатуру единогласно. Напомним, на рассмотрение ее внес президент России Владимир Путин.
- В возрасте 89 лет ушел из жизни бывший министр экономики России Евгений Ясин. Прощание состоится 28 сентября в здании Высшей школы экономики (ВШЭ).
- В Татарстане на территории «Иннопарка» в Иннополисе запустят российско-китайское производство телеком-оборудования общей стоимостью 2 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве между АО «Особая экономическая зона «Иннополис» и ООО «Та-Информационные технологии» («Та-Ит») было подписано на полях международного форума Kazan Digital Week.
- Следователь из Татарстана одержал победу на Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший следователь» в системе МВД России. Награду подполковнику Марселю Гатиятуллину вручил начальник Следственного департамента МВД страны генерал-полковник Сергей Лебедев.
- В Казани насчитывается 55 долгожителей — граждан, доживших до 100 лет и перешагнувших этот порог. 80-летний рубеж перешагнули 42 814 жителей столицы Татарстана.
- Директором по легковым автомобилям ПАО «КАМАЗ» назначена бывшая гендиректор дальневосточного совместного предприятия Mazda Sollers Елена Фролова.
- В понедельник начались слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Москва обратилась в Международный суд ООН с просьбой вынести решение о том, что у него нет юрисдикции рассматривать украинский иск против РФ по конвенции о геноциде.
Ключевые события 579-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО восьми украинских беспилотников самолетного типа в небе над над северо-западной частью акватории Черного моря и над Крымом, Брянской и Курской областями.
- Также в военном ведомстве рассказали, что Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Все объекты поражены. Цель удара достигнута.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск Донецкой Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
- Воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, две гаубицы Д-30.
- На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены скопления живой силы и техники 14-й, 43-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Чернещина Харьковской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики и города Херсон, а также живой силе и военной технике противника в 116-ти районах.
- Уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Александровка, Берестовое Донецкой Народной Республики, Шевченко, Новое, Ильченково и Токмак Запорожской области.
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Справка
*организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.
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