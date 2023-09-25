Михаилу Мишустину в Астане презентовали совместные проекты Татарстана и Казахстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Астане на международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан» посетил стенд Татарстана, где представлено около 40 предприятий и вузов региона. Там ему презентовали совместные проекты Татарстана и Казахстана в сфере нефтехимии и энергетики.

Вместе с Михаилом Мишустиным стенд Татарстана на международной промышленной выставке посетили главы правительств Казахстана, Белоруссии и Киргизии — Алихан Смаилов, Роман Головченко и Акылбек Жапаров. Среди представленных им проектов — электрокар «Атом», сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

Напомним, участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан» принимает и раис Татарстана Рустам Минниханов. На площадке мероприятия он проведет рабочие встречи с представителями органов власти и деловых кругов, а также ознакомится с экспозицией.



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Татьяна Демина