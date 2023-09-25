Директором по легковым автомобилям КАМАЗа назначена экс-CEO СП Mazda Sollers

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Директором по легковым автомобилям ПАО «КАМАЗ» назначена бывшая гендиректор дальневосточного совместного предприятия Mazda Sollers Елена Фролова, передает «Интерфакс».

С 1977 года Фролова работала на АвтоВАЗе, где дослужилась до руководителя департамента консолидированной финансовой отчетности по МСФО. С 2005 по 2011 год она занимала руководящие позиции в финансовом блоке «Соллерса», где затем была назначена на должность заместителя директора по финансам.

С 2011 по 2016 год — занимала должность замдиректора по финансам и являлась членом правления «Форд Соллерс Холдинга», с 2016 по 2017 год — вице-президент по оперативному антикризисному управлению АвтоВАЗа. С 2018 года Фролова являлась заместителем генерального директора по финансам и экономике компании «Соллерс».

Предыдущие три года Фролова работала в должности генерального директора не действующего ныне совместного предприятия «Соллерса» и японской Mazda (ранее — ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», сейчас — ООО «Автомобильные индустриальные технологии»).



В конце августа сообщалось, что первым заместителем генерального директора КАМАЗа — исполнительным директором назначили Владимира Курганова, ранее руководившего НЕФАЗом — дочерним предприятием КАМАЗа в Башкирии.



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Илина Хакимова