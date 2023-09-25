Следователь по делу Frendex признан лучшим в МВД России

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта мвд.рф

Следователь из Татарстана одержал победу на Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший следователь» в системе МВД России. Награду подполковнику Марселю Гатиятуллину вручал начальник Следственного департамента МВД страны генерал-полковник Сергей Лебедев.



Конкурс проходил в Нижнем Новгороде. За звание лучшего боролись 98 сотрудников органов следствия МВД — на беговой дорожке, татами, в тире, за компьютером и на импровизированном месте преступления. Чуть уступили казанскому следователю старший лейтенант Ольга Матвеева из Нижегородской области и капитан Олег Боробов из Забайкалья.

realnoevremya.ru

Ранее Гатиятуллин стал лучшим следователем Татарстана. На его счету — немало громких дел, включая расследование разбоя на 63 млн рублей с нападением на инкассаторский броневик в Зеленодольске в 2015 году, дело тайных покупателей-вымогателей сети «Эдельвейс» и криптопирамиды Frendex.

О ряде своих дел победитель рассказывал в интервью «Реальному времени».