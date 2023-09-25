Валерий Зорькин вновь возглавит Конституционный суд России

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин

Валерий Зорькин вновь станет председателем Конституционного суда России. Его кандидатуру члены Совета Федерации поддержали единогласно, пишет «РИА Новости».

Кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда России внес президент страны Владимир Путин. Она была поддержана Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Валерий Зорькин — заслуженный юрист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он занимает пост председателя Конституционного суда России с февраля 2003 года. На эту должность его переназначали в 2006 и 2009 годах.

В 2012-м его наделили полномочиями председателя Конституционного суда России на шесть лет. На очередной срок его переназначили в 2018 году.

На сегодняшний день Валерию Зорькину 80 лет. Он родился 18 февраля 1943 года в селе Константиновка Приморского края.



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Татьяна Демина