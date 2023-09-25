Голосования не было: сенаторы РФ одобрили кандидатов в новые прокуроры Татарстана и Марий Эл

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта прокуратуры Санкт-Петербурга

Только что Совет Федерации РФ поддержал смену власти в прокуратурах Татарстана и Марий Эл. Ключевой пост в силовом ведомстве РТ займет зампрокурора Санкт-Петербурга Альберт Суяргулов, а действующий прокурор РТ пересядет в кресло прокурора соседней республики — как только президент России подпишет соответствующий указ.



Напомним, кандидатуру Нафикова на место прокурора Марий Эл и Суяргулова на открывающуюся вакансию в Татарстане выдвинул лично Владимир Путин.

Документ был направлен из аппарата президента в Совфед 18 сентября, о его содержании «Реальное время» информировало читателей на прошлой неделе. О возможном переводе Нафикова в соседний регион сообщалось еще полгода назад. В сентябре 2023-го, то есть в ближайшие дни, у него истекает предельный срок полномочий на занимаемой должности.

Пост главы надзорного ведомства в Татарстане Илдус Нафиков занимал два пятилетних срока подряд — с сентября 2013-го. При этом десять лет назад его назначали приказом генпрокурора РФ после согласования с парламентом республики.

realnoevremya.ru

Как Совет Федерации согласовал кандидатов от Путина

В минувшую пятницу полпред президента в Совфеде Артур Муравьев представил кандидатов сенаторам, а подробную информацию о них изложил заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин. В заседании участвовали руководители и члены профильных комитетов: по конституционному законодательству и государственному строительству; по обороне и безопасности; по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; по регламенту и организации парламентской деятельности.



скриншот realnoevremya.ru с видеотрансляции council.gov.ru

По результатам сенаторы поддержали все предложенные президентом РФ кандидатуры: Илдуса Нафикова — для назначения на должность прокурора Марий Эл, Альберта Суяргулова — на должность прокурора Татарстана, Михаила Филичева — прокурора Республики Бурятия.



О результатах консультаций по вопросам назначения трех новых прокуроров сегодня на заседании Совфеда сообщил глава Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Все представленные кандидатуры поддержаны, о чем направлен доклад председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко — для информирования президента РФ», — сообщил он с трибуны.

скриншот realnoevremya.ru с видеотрансляции council.gov.ru

В свою очередь Матвиенко сообщила — подготовленное письмо с результатами консультаций будет направлено адресату Владимиру Путину. Вопрос о голосовании по каждой кандидатуре на ключевые прокурорские посты на заседании не ставился.

Согласно Конституции РФ, президент Российской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ. Сегодня результат консультаций озвучили на первой осенней сессии Совфеда.



Альберту Суяргулову чуть за 40. Выпускник двух питерских вузов — Военно-морского института и государственного университета. После окончания последнего в 2010-м приступил к службе в надзорном ведомстве — помощником Всеволожского городского прокурора в Ленинградской области. Позднее перешел в областную прокуратуру — работал в отделах по надзору за соблюдением прав и свобод граждан и надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы.

скриншот realnoevremya.ru с сайта прокуратуры Санкт-Петербурга

Уже в 2012-м занял пост зампрокурора Выборгского района Санкт-Петербурга, а через два года занял такую же должность в Курортном районе Северной столицы. С 2017-го работает в центральном аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга, пришел туда на должность начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, но вскоре был повышен до начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Этот пост он оставил в декабре 2022-го, пересев в кресло заместителя прокурора Санкт-Петербурга.

В прошлом году Суяргулову досрочно присвоили классный чин старшего советника юстиции. В числе его наград есть именное оружие, медаль «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков» и грамота генпрокурора РФ.

Что Суяргулов говорил о нарушении прав предпринимателей Питера

В прокуратуре Северной столицы Суяргулов курировал управление надзора за исполнением федерального законодательства и управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах.

Как отмечается на сайте ведомства, в июне зампрокурора выступал с основным докладом на коллегии горпрокуратуры по вопросам эффективности исковой работы в сфере реализации национальных проектов. Ранее ему же доверили ключевой доклад на расширенном заседании прокурорской коллегии об итогах проверок субъектов предпринимательства, в котором также участвовали вице-губернатор города, руководители налоговой и Роспотребнадзора.



Открывая это заседание в мае 2023-го, прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник подчеркнул: за 2022 год 38 органов контроля в Северной столице провели 8,4 тысячи проверок и это в три раза меньше, чем годом ранее. Альберт Суяргулов в своем докладе отметил — результаты 25 контрольных проверок отменены, а еще отмене либо правкам подверглись 120 незаконных правовых актов в сфере проверок бизнеса, включая штрафы и предписания.

скриншот realnoevremya.ru с сайта прокуратуры Санкт-Петербурга

Также будущий прокурор РТ указывал на 1 365 нарушений прав предпринимателей в Питере за прошлый год, отмечая, что после прокурорских протестов и представлений 280 должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность, а 131 — административную.



Также на сайте прокуратуры Северной столицы есть информация о нескольких приемах граждан с участием Суяргулова в разных районах города с апреля по июль 2023 года. Предметом встреч были нарушения федерального законодательства, начиная с текущих труб, роста цен на услуги ЖКХ и размещения нестационарных торговых точек и заканчивая доступностью детских садов и защитой прав несовершеннолетних. Еще одна встреча Суяргулова с гражданами была организована в отделении Социального фонда — на ней адресно рассматривали вопросы расчета пенсии, страхового стажа, выплат в связи с производственной травмой, пособий по беременности и т. д.

Последним публичным мероприятием с участием советника юстиции Суяргулова стали соревнования по плаванию 4 сентября. Там зампрокурора Санкт-Петербурга желал своим коллегам и другим участникам соревнований удачи и честной борьбы. При этом отмечал: само участие в спартакиаде является жизненной позицией по формированию ЗОЖ.

Ирина Плотникова