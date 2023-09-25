РБК: власти откажутся от индексации зарплат чиновников в 2024 году

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские власти намерены отказаться от индексации зарплат федеральных госслужащих в 2024 году, сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.



В пояснительной записке сказано, что в соответствии с решениями, принятыми правительством, «индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется».

Решение не коснется индексации зарплат работников организаций бюджетной сферы. 1 октября 2024 года их оклады увеличат на прогнозный уровень инфляции 2024 года, то есть на 4,5%. Продолжится и индексация зарплат бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.

Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку. В 2025 и 2026 годах индексация будет происходить в два этапа. В Минтруде ожидают, что зарплаты будут увеличиваться быстрее пенсий: соотношение страховой пенсии и зарплаты, по предварительным прогнозам, будет уменьшаться с 27% в 2024 году до 26,3% в 2026 году.



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Маргарита Головатенко