Рустам Минниханов: товарооборот Татарстана и Казахстана за первое полугодие вырос на 40%

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

За первое полугодие текущего года товарооборот между Татарстаном и Казахстаном показывает рост более чем на 40% и на сегодняшний день достигает $437 млн. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на пленарной сессии в рамках Международной выставки «ИННОПРОМ.Казахстан».

— Истоки сотрудничества татар и казахов уходят корнями в глубь веков. Нас сближает общее происхождение, единая религия, близость языков и культур. Сегодня Казахстан — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. За прошлый год наш товарооборот вырос более чем на 20% и составил $758 млн, — сказал он.

Рустам Минниханов также рассказал, что татарстанские компании ведут активную деятельность в Казахстане. Например, ПАО «КАМАЗ», для которого местный рынок является одним из самых емких. В стране действует сборочное производство, ведется работа по увеличению уровня локализации выпускаемой продукции, осуществляется работа по развитию дилерской сети, созданию и расширению автоцентров, подготовке кадров.

— Перспективными направлениями сотрудничества с Казахстаном мы считаем такие сферы, как энергетика, промышленность и станкостроение, автомобилестроение и транспорт, авиа- и вертолетостроение, газомоторное топливо, нефтехимия, сельское хозяйство и индустрия халяль, строительство, информатизация и другие сферы, — заявил Минниханов в ходе своего выступления.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, раис Татарстана принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан». На площадке мероприятия он проведет рабочие встречи с представителями органов власти и деловых кругов, а также ознакомится с экспозицией.



Премьер-министр России Михаил Мишустин, который также приехал на выставку, уже успел посетить стенд республики, где представлено около 40 предприятий и вузов региона. Там ему презентовали совместные проекты Татарстана и Казахстана в сфере нефтехимии и энергетики.



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Максим Кокунин