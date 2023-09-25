В Казани за летний сезон появилось пять новых общественных пространств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за летний сезон 2023 года появилось пять новых общественных пространств. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— Завершились работы по благоустройству Юнусовской площади и Сада рыбака. Началась новая жизнь Большого Голубого озера, — рассказала она.

Среди новых общественных пространств Казани — велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, открытый в День республики и города, а также парк в ЖК «Светлая долина», где зимой запустят событийную программу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2023 году в благоустройство общественных пространств Казани вложили 1,445 млрд рублей. Реализовывалось восемь проектов, шесть из которых по федеральному проекту «Формирование современной городской среды».



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Татьяна Демина