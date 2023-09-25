В Татарстане на трассе столкнулись два большегруза — оба автомобиля загорелись

На 1039 км трассы М-7 «Волга», в направлении Набережных Челнов на мосту через Каму, столкнулись два большегруза, обошлось без жертв, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и совершил столкновение с стоящим у обочины автомобилем «Газель», который был вынужден остановить движение из-за закончившегося автомобильного топлива.

В результате ДТП оба автомобиля загорелись. В пресс-службе уточнили, что один из водителей с ожогами разной степени доставлен в медицинское учреждение.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Госсовет Татарстана был внесен законопроект, утверждающий изменения в Бюджетном кодексе республики. Согласно документу, со следующего года одним из источников формирования Дорожного фонда региона может стать доход местного бюджета от штрафов за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта.



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Илина Хакимова