Мэр Нижнекамска представил новых руководителей управлений культуры и спорта в городе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполняющей обязанности начальника Управления культуры Нижнекамска стала Инга Багавиева. Ответственным за спорт был назначен Алексей Урезов. Об этом мэр города Рамиль Муллин сообщил на еженедельном «деловом понедельнике».

По словам Муллина, Инга Багавиева имеет огромный опыт работы — от начальника организационно-кадрового отдела совета до руководителя дошкольного управления.

— Когда-то у Нижнекамска был титул культурной столицы Поволжья. Наша задача — вернуть эту культурную столицу, — сказал мэр города.

Что касается нового начальника Управления физической культуры и спорта, то он долгое время работал тренером, а с 2011 года возглавлял спортивную школу «Динамо».



— Основная задача, которая стоит перед управлением, максимальное вовлечение жителей Нижнекамска в спортивную жизнь. Желаем вам успехов, все получится, — отметил Рамиль Муллин.

На прошлой неделе Гузель Мубаракшина, занимавшая должность начальника управления культуры Нижнекамска, покинула свой пост. Она проработала в городском исполкоме более 12 лет.

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Максим Кокунин