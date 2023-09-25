Летние мероприятия в парках и скверах Казани впервые посетили более 1 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Летние мероприятия в общественных пространствах Казани в 2023 году посетили 1 016 480 человек. Об этом на «деловом понедельник» рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.



— В парках прошло 1 245 бесплатных мероприятий, и впервые мы перешли отметку более чем в 1 млн посетителей этих мероприятий, — сказала она.

В слайдах к докладу указано, что за летний сезон прошлого года в парках и скверах Казани провели 520 мероприятий. Их посетили 480 тысяч человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Айгуль Латыпова также рассказала, что за летний сезон 2023 года в Казани появилось пять новых общественных пространств. Среди них — велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, открытый в День республики и города, а также парк в ЖК «Светлая долина», где зимой запустят событийную программу.

Напомним, в 2023 году в благоустройство общественных пространств Казани вложили 1,445 млрд рублей. Реализовывалось восемь проектов, шесть из которых по федеральному проекту «Формирование современной городской среды».

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Татьяна Демина