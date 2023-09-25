Глава МИД талибов* прибудет в Россию для участия в заседании по Афганистану в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр иностранных дел во временном правительстве, сформированном движением «Талибан»*, Амир Хан Моттаки прилетит в Россию 25 сентября для участия в московском формате консультаций по Афганистану в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специального представителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.



По словам Кабулова, представителей США на встречу в качестве наблюдателей «не приглашали и не планировали». Он утверждает, что формат расширенной «тройки» по Афганистану с участием США фактически не работает.

— На его место пришла четверка — Россия, Китай, Пакистан, Иран. Этот формат пока будет работать. Дальше посмотрим, — добавил Замир Кабулов.

Он обратил внимание, Россия рассчитывает, что на встрече в Казани региональные страны подтвердят свою позицию по созданию в Афганистане этнополитического инклюзивного правительства и усилению борьбы с исходящими угрозами, такими как терроризм и наркотики.

О том, что представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»* примут участие в заседании московского формата по Афганистану, сообщалось на прошлой неделе. Оно пройдет в столице Татарстана 29 сентября 2023 года.



В Казани в августе создали республиканский оргкомитет по подготовке и проведению пятого заседания Московского формата консультаций по Афганистану. Его возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



*организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



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Максим Кокунин