Бывший министр экономики России Евгений Ясин умер в возрасте 89 лет

Фото: скриншот видео с YouTube от realnoevremya.ru

В возрасте 89 лет ушел из жизни бывший министр экономики России Евгений Ясин. Прощание состоится 28 сентября в здании Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщает RT.

Он участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу страны к рыночной экономике, а также был соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Ясин являлся первым наставником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Кроме того, экс-министр имел должность почетного научного руководителя ВШЭ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Евгений Ясин в 1964—1973 годах руководил лабораторией в НИИ Центрального статистического управления при Совете министров СССР, а в 70—80-х преподавал на экономическом факультете МГУ. Кроме того, он возглавлял отдел Государственной комиссии Совета министров по экономической реформе. Должность главы Минэкономики в правительстве Виктора Черномырдина он занимал с ноября 1994 по март 1997-го. С октября 1998 по 2021-й работал научным руководителем ВШЭ.

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Максим Кокунин