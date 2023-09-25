МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда

МВД России объявило председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска.

— Хофманьский Петр Юзеф, поляк. Разыскивается по статье УК РФ, — говорится в базе МВД.

Кроме него, по уголовной статье также разыскиваются первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт. Однако какая это статья, не уточняется.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июле в розыск была объявлена Томоко Аканэ — еще одна судья Международного уголовного суда (МУС), выдавшая ордер на арест президента России Владимира Путина.



— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в карточке Томоко Аканэ.

Палата предварительного производства МУС, юрисдикцию которой Россия не признает, выдала «ордер на арест» Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. В частности, суд выдвинул российской стороне подозрения в депортации детей, которых власти спасли от украинских обстрелов и вывезли из зоны конфликта в более безопасные районы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что расследование МУС в отношении «ареста» президента неприемлемо и что любое решение МУС является недействительным с точки зрения закона.

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Максим Кокунин