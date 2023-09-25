Российские силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над Крымом, Брянской и Курской областями

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО восьми украинских беспилотников самолетного типа в небе над над северо-западной частью акватории Черного моря и над Крымом, Брянской и Курской областями.

— Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым. <...> два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.



Как заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, из-за атаки украинских беспилотников никто не пострадал, однако повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания в Центральном округе.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотники сбиты над Суражским районом, пострадавших и разрушений нет.

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Илина Хакимова