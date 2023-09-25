Гузель Сагитова: «55 казанцам в этом году исполняется 100 и более лет»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани насчитывается 55 долгожителей — граждан, дошивших до 100 лет и перешагнувших этот порог. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

— По данным Пенсионного фонда на 1 января 2023 года страховые пенсии в Казани 291 512 человек. Из них более 71% — женщины, и более 28% — мужчины. 80-летний рубеж перешагнули 42 814 жителей нашего города. 55 казанцам в этом году исполняется 100 и более лет. Среди них 51 женина и четыре мужчины, — рассказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле сообщалось, что в Казани проживают 90 долгожителей, которым исполнилось 100 и более лет. Среди них семь насчитывалось семь мужчин и 83 женщины.



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Татьяна Демина