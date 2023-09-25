Россия обратилась к суду ООН по рассмотрению иска Украины о геноциде

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия обратилась к Международному суду ООН с просьбой вынести решение о том, что у него нет юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ по конвенции о геноциде, заявил представитель российской делегации, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.



— Россия со всем уважением просит суд любезно вынести решение о том, что последний не обладает юрисдикцией рассматривать любые запросы, поданные Украиной против России в контексте данного разбирательства, — приводит его слова «РИА Новости».

В понедельник начались слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Россией.

В июне Международный суд ООН удовлетворил требование России и единогласно отказал США в допуске к делу по иску Украины по Конвенции о геноциде. Украинская сторона требовала привлечь Россию «к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии».

Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, если суд примет политизированное решение, заявлял вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.



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Маргарита Головатенко